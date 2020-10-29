С ярославцев будут брать комиссию за оплату тепла и горячей воды

Заплатить за тепло и горячую воду без комиссии можно только в одном месте Фото: Полина Вачнадзе

С 1 ноября к сумме, которую нужно заплатить за горячую воду и тепло, нужно добавлять и банковскую комиссию. Это нововведение, как пояснили в ПАО «ТГК-2», связано с запретом включать в затраты поставщиков комуслуг комиссий, которые берут банки при приеме платежей от потребителей. Таким образом, расходы теперь будет нести сам собственник или квартиросъемщик в момент оплаты коммуналки. В первую очередь, это коснется жителей Кировского и Дзержинского районов, частично – Ленинского.

- Ранее ПАО «ТГК-2» заключало соглашение с банками и другими организациями о том, что плату за услуги по приему платежей компания вносит самостоятельно, так как она была учтена в тарифе на содержание жилых помещений за коммунальные услуги «отопление и горячее водоснабжение», и возмещалась ресурсникам управляющими компаниями. В настоящее время УК не возмещают данные расходы, - пояснили в компании.

Заплатить за горячую воду и отопление без комиссии можно в Центре обслуживания клиентов по адресу: Ярославль, улица Пятницкая,6. Прием идет в будни с 09:00 до 17:30.