Неудачливый воришка: житель Костромской области приложил немало усилий, чтобы украсть 80 тысяч рублей

В магазин залез 39-летний ранее уже судимый местный житель Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию поселка Красное на Волге обратился местный предприниматель – неизвестные ночью проникли в его магазин и украли из сейфа 80 тысяч рублей, отложенные на покупку запчастей.

Личность злоумышленника сотрудники полиции установили по ДНК – следов преступник оставил не так уж и мало.

Как оказалось, в магазин залез 39-летний ранее уже судимый местный житель. Лез целенаправленно – за деньгами. Но чтобы их получить, вору пришлось потрудиться.

Дело как-то не задалось с самого начала: хотел отжать раму пластикового окна – не получилось. Пришлось разбить стекло. В торговом зале мужчина увидел сейф и попытался его вскрыть при помощи найденных здесь же инструментов. Но попытка распилить металлический ящик углошлифовальной машиной провалилась – произошло замыкание проводки. В итоге обесточенным оказалось все здание.

- Тогда в ход пошли лом и топор. Подозреваемому все же удалось отжать дверь сейфа, просунуть руку в щель и вытащить 80 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

С похищенным довольный воришка отправился в Кострому, где потратил все деньги на наркотики и тусовку.

В ближайшие годы он не увидит ни того, ни другого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».