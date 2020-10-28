В Ивановской области не будут вводить «комендантский час» для ресторанов

В Ивановской области ночная жизнь, в отличие от некоторых соседних регионов продолжается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ивановской области принято решение не ограничивать работу кафе, баров и ресторанов с 23:00 до 06:00, как это вчера, 27 октября, рекомендовал Роспотребнадзор.

Глава региона Станислав Воскресенский высказался против такой ограничительной меры. Распространение коронавируса она вряд ли затормозит, а вот и без того шаткое после весенних ограничений финансовое состояние малого бизнеса может подорвать.

Так что в Ивановской области ночная жизнь, в отличие от некоторых соседних регионов, продолжается.

Тем временем, за сутки в регионе еще 114 человек заразились COVID-19, выздоровели 44 ивановца. За все время пандемии скончались 166 жителей области.

В регионе приостановлены диспансеризация и профосмотры взрослых пациентов, за исключением вакцинации. Школьные каникулы продлятся две недели: с 26 октября по 8 ноября. На это время приостановлено действие социальных карт школьников, педагоги и учреждения допобразования будут работать дистанционно.