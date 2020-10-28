«Говорят, таскала кур»: в Ярославской области мужчина открыл стрельбу по собаке

В пса выстрелили несколько раз. ФОТО: группа "Подслушано | Углич" во ВКонтакте

Жуткая история произошла в селе Чурьяково Угличского района сегодня, 28 октября. Утром один из местных жителей открыл стрельбу по собаке. О случившемся стало известно из социальных сетей.

- Сегодня утром жители Чурьяково услышали выстрелы, выбежали сразу же на улицу и увидели ужасную картину. Соседи несколько раз выстрелили в бедное животное, сердце обливается кровью. К сожалению, я в другом городе, у меня нет возможности помочь, как и у тех, кто стал свидетелем произошедшего. Пожалуйста, кто не без души, отпишитесь в комментариях, если можете приехать в Чурьяково и помочь псу, - написал автор поста.

Неравнодушные люди нашлись. Как рассказывают местные жители, приехала девушка и увезла пса в ветеринарную клинику. Сейчас врачи борются за жизнь раненого животного.

Эту собаку, которую бросили хозяева, в селе все хорошо знают.

- Очень добрый и умный пес. Летом все нас домой провожал, детей не трогал, - рассказывает Анастасия Б.

По одной из версий, стрельбу по бездомной собаке открыли из-за куриц, которых та утащила. Ярославцы считают, каковы бы ни были причины столь ужасного деяния, человека, сотворившего такое, надо привлечь к ответственности. Пользователи Сети уже передали информацию о произошедшем зоозащитникам.

Надеемся, что и сотрудники полиции разберутся в случившемся и обратят внимание не только на жестокое обращение с животным, но и на факт стрельбы в населенном пункте.

P.S. По этическим соображениям мы не стали публиковать фотографию пострадавшей собаки без ретуши. Но даже так видно, что пес весь в крови.