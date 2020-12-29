Гостиницам, хостелам и отелям в Ярославской области разрешили провести новогодний банкет и прочие мероприятия для проживающих. Но праздник должен закончиться не позднее 2 часов ночи. Кроме того, это послабление касается только классифицированных гостиниц, а их во всем регионе 99.В новогодние каникулы кинотеатры и кинозалы могут работать после 23:00. Но все они обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора, то есть, зрители могут присутствовать в зале только в правильно надетой маске. Социальная дистанция должна соблюдаться.В области по-прежнему сохраняется запрет на проведение развлекательных мероприятий с 23:00 по 6 утра. Для новогодней ночи исключение не сделано. Рестораны могут доставлять еду на дом и на вынос. На работу придорожных кафе, столовых и закусочных «комендантский час» не распространяется.