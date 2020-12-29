Зрителем и болельщиком стал губернатор Ярославской области.– Сейчас в Ярославле фактически рождается новое направление спортивной реабилитации, – отметил Дмитрий Миронов. – Осенью создана первая в регионе команда по следж-хоккею, месяц назад она начала занятия на льду, а сегодня впервые проводится полноценный товарищеский матч. Я желаю всем участникам ярославской команды успехов и побед. Очень важно, что ребят поддержали Российские железные дороги и принял под крыло наш легендарный хоккейный клуб «Локомотив». Юным спортсменам есть на кого равняться и с кого брать пример.В команде 13 юных игроков. В ближайшее время запланировано увеличение числа спортсменов – сначала до 20, а затем до 50 человек.Проект «Поддержка и развитие адаптивного спорта «Следж-хоккей» предусматривает создание условий для физического развития детей с тяжелыми психоневрологическими патологиями и популяризацию реабилитационных спортивных дисциплин. По мнению главного внештатного специалиста Минздрава России по медицинской реабилитации Татьяны Батышевой, такие занятия являются прекрасным средством восстановления функций организма.– Хоккей в Ярославской области – один из самых популярных и любимых видов спорта, – отметил, обращаясь к команде, депутат Государственной Думы РФ, олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко. – У вас глаза горят, есть огромное желание заниматься и участвовать в соревнованиях, а значит, нет никаких границ! Я желаю вам ледовых побед!В наблюдательный совет АНФСО «Следж-хоккей» вошли представители правительства Ярославской области, медицинских учреждений, а также ряд компаний-инвесторов.Летом тренировки также продолжатся: один раз в неделю на льду, один – в зале.В следующем году планируется провести товарищеские матчи с командой «Ак Барс – следж». Ребята сначала сыграют в Казани, а затем в Ярославле.В июне «Локо-следж» примет участие в фестивале детской следж-хоккейной лиги «Мир хоккея для особенных детей».