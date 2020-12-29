С начала декабря в Ярославской области составлено 103 протокола о нарушении масочного режима. Все нарушители – сотрудники различных предприятий, в том числе, и торговли.С 21 по 28 декабря специалисты департамента АПК и потребительского рынка региона проверили 598 торговых точек, кафе и ресторанов, выявлено 32 нарушения.Масочный режим в Ярославской области введен 16 мая. Средства индивидуальной защиты органов дыхания ярославцы должны надевать во всех общественных местах: в транспорте, на остановках, в магазинах, аптеках, торговых центрах, медучреждениях. Нарушителям грозит штраф: гражданам – до 30 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям без образования юрлица – до 50 тысяч, юридическим лицам – до 300 тысяч рублей.По словам сотрудников департамента АПК, проверки продолжатся и в следующем году, в том числе, в новогодние праздники.