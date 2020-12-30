Мы попросили подвести итоги года наших земляков - представителей разных национальностей, издавна проживающих на Ярославской земле. Свои задачи они выполнили совместно с региональным правительством в свете решений областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» на 2015 - 2020 годы. Чем жили в сложном 2020-м их общественные организации?Нур-Эл Хасиев, президент Ярославской региональной общественной организации чеченцев и ингушей «Культурный центр «Вайнах», председатель регионального отделения Ассамблеи народов России:- В этом году мы были ограничены в своих действиях из-за коронавирусной инфекции. План работы пришлось перекроить, отказавшись от массовых мероприятий, которые всегда являются наиболее яркими, интересными, востребованными и полезными с точки зрения культурного обмена, знакомства с традициями разных народов. Акцент мы сделали на работе в Ресурсном центре этнокультурного просвещения Ассамблеи народов России в Ярославле. Там мы проводили небольшие мероприятия - уроки дружбы, семинары, тренинги. Основным форматом стал дистанционный, так мы общались с коллегами, участвовали в конференциях.Из-за пандемии многие мигранты разных национальностей лишились работы, были ограничены в средствах и в то же время не могли вернуться на родину. Очень выросла нагрузка на диаспоральные организации, особенно узбеков и таджиков. Мы взаимодействовали с правоохранительными органами, оказывали содействие в приобретении билетов, отправке на историческую родину тех, кто был помещен в изолятор и должен был покинуть территорию Российской Федерации.Нужно отметить: государство сделало послабления - сроки пребывания продлевались. Если раньше за их нарушение наказывали, то теперь вели разъяснительную работу, помогали мигрантам оформлять документы, чтобы они оставались в правовом поле, не попадали в «черный список». Российское государство действовало взвешенно.Как мы будем встречать Новый год? По понятным причинам пришлось перенести яркое мероприятие - традиционный конкурс «Мисс «Ассамблея народов России». Что касается культурного центра «Вайнах», то мы проведем совет старейшин, встреча пройдет и у молодежного объединения «Дош» (по-русски - «Слово»). Там подведут итоги работы в 2020 году, обсудят планы на будущее. Праздник будем встречать в кругу семьи, а с родственниками и друзьями общаться дистанционно.Главное мое пожелание ярославцам - здоровья, мира, добра, согласия! И низкий поклон медицинским работникам, которые спасают жизни людей, невзирая на их этническую принадлежность.Асман Гусейнов, президент Ярославской региональной общественной организации Азербайджанской национально-культурной автономии:- В связи с пандемией нам удалось провести только часть запланированных на 2020-й год мероприятий. В основном работа шла в онлайн-формате - мы давали консультации по правовым и другим вопросам, проводили культурно-просветительные мероприятия, общались с друзьями в других регионах.Многие наши подопечные потеряли работу, у кого-то возникли проблемы со здоровьем. Мы старались оказать им медицинскую и материальную помощь, решить бытовые проблемы - объем такой работы заметно увеличился. Важным стало то, что в своем культурном центре мы предоставили студентам-азербайджанцам, ушедшим на дистанционное обучение, технические возможности продолжать образование.31 декабря для нас двойной праздник, поскольку отмечается и День солидарности азербайджанцев всего мира, который ровно 30 лет назад был объявлен Гейдаром Алиевым. Эти праздники - современные, светские. Организуется застолье, создается хорошее настроение.Мы гордимся, что мы - азербайджанцы. И гордимся, что мы - граждане России. Мы живем на Руси и желаем всем россиянам здоровья, счастья, процветания!Бахром Махмудов, директор общественной организации Узбекской национально-культурной автономии города Ярославля:- Мы планировали на 2020 год очень много мероприятий, хотели к Дню независимости Республики Узбекистан организовать большой праздник с насыщенной концертной программой. К сожалению, от таких планов пришлось отказаться.Ковид создал много забот. Мы традиционно оказываем юридическую и другую помощь своим соотечественникам, оказавшимся в Ярославской области. В этом году объем такой работы значительно вырос. Многие находившиеся здесь граждане Узбекистана остались без работы, без денег, попали в центр временного содержания. Нужно было помогать им, отправлять домой. Это потребовало больших усилий.Очень помог нам и всем диаспоральным организациям, входящим в Ассамблею народов России, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Александрович Бабуркин. Помогали и ФМС, и УМВД, и УФСИН… Мы благодарны всем. Общими усилиями успели отправить всех домой вовремя. Сложности, конечно, возникали, но они были связаны с потерей документов нашими соотечественниками – их приходилось восстанавливать, работая с посольством Республики Узбекистан. Были и ситуации, когда люди погибали, умирали - приходилось отправлять на родину «грузы 200», что требовало и организационных усилий, и сбора средств. Вместе с другими диаспорами помогали обеспечивать индивидуальными средствами защиты мигрантов, приходивших оформлять документы.Наша диаспора - одна из тех, для кого тема мигрантов особенно актуальна. Среди оформляющих патенты для легальной работы в России 60% составляют граждане Узбекистана. В Ярославской области есть крупные предприятия, особенно в сфере АПК и строительстве, где трудилось много наших соотечественников. После их отъезда возникли проблемы с кадрами, люди хотели бы вернуться и работать, но границы по-прежнему закрыты. К сожалению, такова реальность.Как мы встречаем Новый год? Конечно, у нас есть свои праздники, но мы не противопоставляем одно другому. Сам я в Ярославле около 40 лет, дети ходят в русскую школу - одна дочка даже отличница, да и другие учатся неплохо. Мы принимаем традиции и культуру общества, в котором живем. Для нас Новый год - это семейный праздничный стол, елка на Советской площади, общий со всеми ярославцами праздник. Своим соотечественникам и согражданам-россиянам я желаю в новом году добра, удачи, здоровья и хороших друзей!Александр Абгарян, помощник председателя Ярославской областной общественной организации «Армянское общество «Наири»:- На протяжении долгих лет в рамках общины мы ведем активную жизнь, проводим яркие мероприятия, на которых всегда рады видеть гостей. Планировали их и на 2020 год, включая приезд в Ярославль известных артистов, уже были договоренности о том, что они приедут в Ярославль на 7 апреля, когда армяне отмечают Праздник материнства и красоты. К сожалению, эти планы не реализовались из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.Определенную работу мы проводили в дистанционном формате - участвовали в конференциях, реализовывали образовательные проекты, взаимодействовали с армянскими общинами других регионов Российской Федерации.Большая часть нашей работы в 2020 году была связана с благотворительностью. Армянская община сплотилась, когда произошел взрыв дома на улице Батова в Дзержинском районе Ярославля. Мы собрали денежные средства и гуманитарную помощь, которые передали для оказания помощи пострадавшим жителям.В период пандемии мы также собирали гуманитарную помощь. Председатель нашего общества «Наири» Ваагн Хачатрян помогал медикам родного для него Переславля антисептическими средствами, масками и другими необходимыми вещами. И это не единичный пример.Что касается нашей исторической родины, то мы собирали и направляли средства в благотворительный фонд, оказывая поддержку мирным жителям в приграничных районах Армении. Во время событий в Нагорном Карабахе армяне Ярославской области сплотились для сбора средств и гуманитарной помощи людям, оставшимся без крова, одежды, средств к существованию. Мы благодарны, что к нам присоединились наши братья - русские, таджики, вайнахи, представители многих национальностей, проживающих в регионе.Если говорить о встрече Нового года, то на этот раз мы решили отказаться от проведения в нашем культурном центре традиционной елки. Но это не мешает нам пожелать всем ярославцам счастья в 2020 году.