Главное воспоминание о новогоднем празднике в детстве - то, что мы всегда собирались за столом всей нашей большой семьей, родственники приезжали из других городов.Общий радостный настрой, позитив и единение царили на протяжении всей праздничной недели. Это чувство и сейчас каждый раз хочется воссоздать, теперь уже для своих детей.Каким было 31 декабря? Ты просыпаешься утром и бежишь смотреть под елку, где же подарки? И понимаешь, что ждать нужно еще целый день…Конечно, запоминались игрушки, о которых мечтал весь год. В то время, в 1990-е годы, таким подарком была игровая приставка - восторгу не было предела! Сейчас помнишь уже не сами вещи, а эмоции бесконечного детского счастья, радости без забот, которые тогда испытывал. Во взрослой жизни такого уже не бывает. Но ты завидуешь сам себе, потому что это было в твоей жизни. И хочешь дарить такие впечатления детям.Студенческие новогодние вечеринки - это свобода, легкость, радость общения, новые мечты и горизонты. Перед тобой открыты все пути!Взрослея, обретая собственную семью, ты отчасти возвращаешься к тому, что сам испытывал в детстве. Снова - семейный стол, бой курантов, загадывание желаний и их исполнение для своих близких. Новогоднюю ночь хочется вновь проводить с самыми близкими своими людьми. Особенно с детьми и со старшим поколением. Дети быстро растут, а взрослые не молодеют, поэтому нужно быть вместе прямо сейчас, пока мы рядом друг с другом. Радовать их и благодарить за ту радость, которую дарили тебе самому.Как мы выбираем подарки для детей? Они пишут письма Деду Морозу. Иногда, правда, получается забавно. Вот ребенок написал: «Дедушка Мороз, в этом году подари мне три подарка. Ответь, пожалуйста: да или нет?»Что касается традиций Сбера, то Новый год мы всегда отмечали корпоративным вечером. Его очень любят и ждут в коллективе, а программа на каждый год разная. В прошлом году это был новогодний карнавал в стилистике лучших советских фильмов, таких как «Карнавальная ночь». К сожалению, в этом году по понятным причинам приходится сместиться в онлайн-формат. Но мы уже решили: как только ограничения будут сняты и ситуация позволит, мы обязательно проведем праздник, даже если уже наступит весна.Наша команда желает всем ярославцам хорошего настроения. Год, который мы провожаем, был сложным, но в этих условиях проявились и возможности, которые обеспечивают новые технологии. Сбер вышел за рамки оказания только финансовых услуг, создав экосистему, которая позволяет помогать клиентам во всех их жизненных потребностях и обстоятельствах: совершать онлайн-покупки, работать, учиться, отдыхать, решать бытовые вопросы.Вообще, в жизни всегда есть место позитиву и оптимизму. Даже в самые сложные времена нужно видеть перспективу. Как раз сейчас ночи становятся короче, а дни - длинней, пусть и в наших душах живут тепло и свет!