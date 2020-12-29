Согласны с этим и в торговом центре «МебельМаркт» у Толбухинского моста: организация принимает активное участие в поздравлениях маленьких горожан с Новым годом.Началась праздничная миссия с подопечных добровольческого центра «Медведь», который оказывает безвозмездную помощь людям с инвалидностью.- Слоган фонда «Помогать - просто!» под Новый год хочется изменить на «Радовать - просто!» - говорит Татьяна Кузнецова, руководитель PR-службы «МебельМаркт». – Среди подопечных добровольческого центра много детишек, и все они, конечно же, ждут новогоднего чуда. В этом году мы с удовольствием поддержали волонтеров и дополнили сладкие подарки вкусными пряниками.Более 100 детей, которых опекают волонтеры, получили подарки в Ярославле, Ростове Великом, Гаврилов-Яме и Переславле. Но на этом чудеса не закончились. В начале недели «МебельМаркт» стал партнером социально значимой акции «От сердца к сердцу», проведенной в знак уважения к настоящим героям 2020 года.Разумеется, речь идет о ярославских врачах. В больницу имени Семашко, где развернуты койки для пациентов с COVID-19 и работает родильное отделение для мам, заболевших коронавирусом, были доставлены детские подарки.- Нам хотелось хоть как-то отблагодарить врачей, сражающихся с пандемией в «красной» зоне, — говорит Наталья Богдан, руководитель проекта «МебельМаркт». - Мы знаем, что дома многих ждут маленькие детки, которые вроде уже и привыкли к тому, что родители нужнее в больнице, но все равно скучают и ждут. Надеемся, что эти 360 сладких подарков порадуют ребятишек накануне праздника.«МебельМаркт» в наступающем году станет уникальным пространством, где посетители смогут в комфортной обстановке подбирать интерьерные решения для своего дома. Для удобства ярославцев будут не только организованы фудзоны, детские уголки, коворкинги и сопутствующие услуги, но и продуманы тематические мастер-классы по дизайну интерьеров. Мебельный центр будет работать по адресу: ул. Малая Пролетарская, д.58.