Новогодний стол – это, как правило, разнообразие салатов. Традиционные «Оливье» и «Селедка под шубой», новинки, которыми стараются удивить гостей хозяйки… Но не нужно забывать, что все они имеют свой срок годности, поэтому тазик «Оливье», который обычно доедают день на четвертый, может стать причиной неприятных ощущений и даже отравления.По словам специалистов ярославского Роспотребнадзора, срок годности салатов зависит от рецепта. Но обычно их заправляют майонезом или другим соусом, что ускоряет процессы размножения микробов.Итак, салаты из овощей и фруктов можно хранить 18 часов, после заправки – 12. Такой же регламент применим и к салатам, в которые добавлены мясо, птица или копчености. Винегреты из вареных овощей также нужно съесть в ближайшие 18 часов после приготовления. Если салат сделан из консервированных овощей или вареных яиц, то после заправки он пригоден в пищу не более 6 часов. Еда с добавлением морепродуктов может храниться 12 часов. Дольше остальных «живут» салаты из маринованных, соленых и квашеных овощей – 36 часов.В новогоднюю ночь о диете, конечно, мало кто думает. Но все же поберегите свою фигуру. Если в салате есть жареные мясные ингредиенты, то скорее всего в нем будет много соли и добавленный сахар. Попробуйте заменить такие ингредиенты на тофу, отварную курицу или креветки.Хрустящая лапша, чипсы, сухарики, особенно промышленного производства, повышают калорийность и содержание в нем соли. Для приятного хруста можно добавить миндаль, кунжут или фисташки.О калорийности майонеза знают все. Если есть возможность, замените его на сок лимона, йогурт, соус из сливок с зеленью и огурцом.«Легкие» заправки действительно содержат меньше жиров, но много соли и сахара, поэтому их польза несколько преувеличена.Садясь за праздничный стол, помните, что неумеренное употребление даже диетических продуктов может привести к набору веса. Не готовьте салаты в больших количествах, 1-2 столовые ложки на порцию вполне достаточно, чтобы удивить рецептом.