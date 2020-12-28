Всего заражений: 21726 (+193)Всего выздоровлений: 20344 (+146)Умер: 177 человек (+3)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области еще три человека скончались от коронавируса: мужчина 68 лет и две женщины 57 и 45 лет. За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 193 ярославцам, вылечились 146 человек.Госпитализированы в COVID-госпиталя 2118 пациентов: у 871 коронавирус подтвержден, у 1247 – типичная клиника болезни. На карантине сидят почти 8 тысяч человек.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 10561;Рыбинск – 3138;Ростовский МР - 1272;г.о. Переславль-Залесский - 1077;Тутаевский МР - 825;Ярославский МР - 713;Угличский МР - 566;Гаврилов-Ямский МР – 554;Некрасовский МР - 493;Борисоглебский МР - 486;Пошехонский МР - 454;Рыбинский МР - 428;Даниловский МР - 216;Некоузский МР - 204;Мышкинский МР - 193;Большесельский МР - 156;Первомайский МР - 147;Любимский МР - 132;Брейтовский МР – 111.