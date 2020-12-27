Всего заражений: 21533 (+189)Всего выздоровлений: 20198 (+178)Умер: 174 человек (+4)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летЕще четыре человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Умерли мужчины 80 и 79 лет и женщины 70 и 63 лет.Заразились COVID-19 за сутки 189 ярославцев, выздоровели 178 жителей региона. Лечение в госпиталях сейчас проходят 2076 пациентов, на карантине - 7853 человека.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 10468;Рыбинск – 3101;Ростовский МР - 1262;г. о. Переславль-Залесский - 1064;Тутаевский МР - 819;Ярославский МР - 706;Угличский МР - 566;Гаврилов-Ямский МР – 551;Некрасовский МР - 493;Борисоглебский МР - 475;Пошехонский МР - 454;Рыбинский МР - 428;Даниловский МР - 212;Некоузский МР - 204;Мышкинский МР - 192;Большесельский МР - 153;Первомайский МР - 146;Любимский МР - 128;Брейтовский МР - 111.