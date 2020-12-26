Наш город уже сияет яркой иллюминацией, на главных площадях стоят нарядные елки, а в воздухе будто бы витает праздничное настроение.Для гурмановБеспроигрышным вариантом, который позволит воссоздать дома атмосферу изысканного ресторана, станет кулинарный набор. Соберите в корзину сыр, ингредиенты для глинтвейна или напитки и морепродукты, а завершите композицию красивыми свечами и предметами декора для сервировки стола.К слову, если вы клиент Tele2, то можете воспользоваться скидкой в 200 рублей. Для этого при заказе продуктов в супермаркетах достаточно указать промокод из приложения оператора на смартфоне. Скидка предоставляется в рамках программы лояльности «Больше» Tele2, которая включает также и другие интересные предложения, которые вы можете узнать в салонах связи.Для любителей технологийПопулярным трендом стали развлечения онлайн – в интернете мы смотрим фильмы, читаем книги, делаем покупки. И здесь тоже придет на помощь Tele2. В преддверии праздников оператор наделил своих абонентов «силой Санты» и открыл им возможность подарить своим близким хорошие онлайн-подарки. В приложении Tele2 можно отправить промокоды пяти людям на бесплатные подписки в кинотеатры, музыкальные сервисы, безлимит на соцсети или мессенджеры, пакеты интернета и многое другое.Для домоседовВсе мы отчасти стали домоседами в уходящем году. И в этом тоже есть плюс – появилось больше времени на семью, на чтение книг и все то, что раньше откладывалось «на потом». Сделайте времяпровождение дома приятнее, подарив близким теплые носки с новогодним принтом, книги, сладости и чай.Желаем вам только хороших новостей в 2021 году!