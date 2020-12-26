Всего заражений: 21344 (+187)Всего выздоровлений: 20020 (+185)Умер: 170 человек (+4)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летЕще четыре ярославца скончались от коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19 стали мужчины 65 и 59 лет, и две женщины 83 и 67 лет.За сутки инфекцию подхватили 187 жителей области, вылечились 185 человек. Госпитализирован 2061 пациент: у 840 COVID-19 подтвержден, у остальных типичная клиника этой болезни. На карантине 7654 ярославца.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 10363;Рыбинск – 3088;Ростовский МР - 1255;г. о. Переславль:-Залесский - 1049;Тутаевский МР - 816;Ярославский МР - 698;Угличский МР - 566;Гаврилов-Ямский МР – 546;Некрасовский МР - 480;Борисоглебский МР - 467;Пошехонский МР - 454;Рыбинский МР - 423;Даниловский МР - 210;Некоузский МР - 204;Мышкинский МР - 191;Большесельский МР - 153;Первомайский МР - 146;Любимский МР - 124;Брейтовский МР – 111.