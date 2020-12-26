Второй год подряд жительница дома на улице Чехова Елена создает новогоднее настроение не только себе, но и своим соседям. Художник и швея, знает, как из ничего сделать что-то красивое. Елена своими руками делает новогодние венки и прочие украшения и вешает их на стены подъезда.- Нам очень нравится ее творчество, подъезд к празднику преображается. Дети, а их живет у нас много, решили, что Дед Мороз уже приходил, - рассказывает жительница того же подъезда Юлия.Венки и елочки Елена делает из остатков тканей, которых у швеи немало. А дальше на первый план выходит хорошее воображение и ловкость рук.Удивительно, но пока на украшения никто не покушался: они больше месяца висели в прошлом году, висят и сейчас. Правда, недавно кто-то несознательный увел елочку, которая стояла в подъезде.