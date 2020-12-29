Коронавирус отразился на всех сферах жизни. Падение международной торговли, сложности транспортировки продукции, отмена выставочных мероприятий – все это усложнило внешнеэкономическую деятельность отечественных компаний.Только благодаря слаженной работе, своевременным мерам поддержки со стороны Правительства Российской Федерации и Российского экспортного центра (РЭЦ) удалось сохранить показатели по многим позициям. Почти в каждом регионе имеется бизнес, который вышел на международный уровень и стал экспортером.Интересным примером в Ярославской области можно отметить ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» с технически сложными экологичными дизельными двигателями. Экспорт - более 41 млн. руб.По итогам 2020 года объем оказанной РЭЦ по государственным программам поддержки экспортерам достиг 7,4 млрд долларов США, помощь получили более 1 400 компаний. На поддержку транспортировки промышленной продукции и продукции АПК было направлено 21,8 млрд руб. (помощь получили более 500 экспортеров), на поддержку участия в выставочно-ярмарочной деятельности и бизнес-миссиях – 0,3 млрд руб. (469 компаний), на поддержку сертификации продукции АПК на внешних рынках – 100 млн руб. (55 компаний).Даже после запрета международных выставок, компании продолжают заключать экспортные контракты по итогам мероприятий, проведенных в 2019 году и в начале 2020 года. На 1 декабря объем экспорта накопленным итогом достиг 595 млн долл. США (2 тыс. контрактов).- Отсутствие живого общения компенсируется проведение бизнес-миссий в онлайн формате. До конца года пройдет 28 мероприятий, где для 600 экспортеров будут организованы встречи с 900 потенциальными покупателями из 40 стран, - отметил вице-президент АО «РЭЦ» Сергей Вологодский.Частично сохранены и классические формы демонстрации продукции. 133 компании подписали соглашения о размещении своих товаров в дегустационных павильонах РЭЦ в Шанхае, Хошимине и Дубае. Объем экспортных контрактов, заключенных с посетителями павильонов составил почти 0,5 млрд руб. Например, в ОАЭ пользуется популярностью владикавказская компания ООО «Агрофирма ФАТ», поставляющая бутилированную минеральную воду. А в Китае - ООО«Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», их продукцию будут продавать в сети китайских супермаркетов.Такие крупные игроки рынка, как «Мираторг» и «Макфа» зашли на площадки в ОАЭ, Вьетнаме и Китае. Из стоящих в 2020-м году задач выполнены все ключевые. Была возобновлена программа поддержки зарубежной регистрации товарных знаков и патентов. Отечественные экспортеры восприняли событие позитивно, это позволит не только компенсировать затраты на регистрацию, но и защитить от подделок на иностранных рынках.Более 1800 компаний вышли на международные маркетплейсы, а некоторые имеют возможность продавать товар напрямую конечному потребителю. В 2019 году на китайском маркетплейсе Tmall.com РЭЦ открыл национальный магазин, ориентированный на розничные B2С-продажи. Россию представляют 93 компании и более 300 видов товаров. Продукция пользуется спросом - по итогам года объемы продаж превысят 270 млн рублей.- Несмотря на сложные условия, мы наблюдаем положительную динамику почти по всем направлениям. К концу года будет оказана поддержка более 1400 экспортерам в рамках реализации государственных программ. Объем поддержанного экспорта уже сейчас приблизился к показателям 2019 года, тогда сумма составила 6,5 млрд долл., в этом году ожидается 7,4 млрд долл., – подчеркнул Сергей Вологодский.В 2020 г. были запущены 4 новые программы поддержки:• поддержка зарубежной регистрации товарных знаков и патентов (поддержано 78 компаний);• поддержка сертификации и омологации промышленной продукции (поддержано 33 компании);• поддержка сертификации продукции АПК (поддержано 55 компаний);• поддержка адаптации и сертификации продукции кинематографии и ИТ (поддержано 11 компаний).Примечательно то, что за рубежом пользуется спросом не только отечественная промышленная и АПК продукция, но и мультипликация. При поддержке РЭЦ на рынки США, Канады, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии могут выйти «Звездный патруль», «Щелкунчик и волшебная флейта», «Бука», «Барбоскины на даче», «Снежная королева» и «Руслан и Людмила».Одним из важнейших событий прошедшего года, безусловно, стал запуск информационной системы «Одно окно». С 2021 года сервис получать поддержку по самым востребованным государственным программам РЭЦ. В том числе, новой компенсационной модели поддержки участия экспортеров в выставочной деятельности. Экспортеры смогут рассчитывать на снижение затрат на демонстрацию своей продукции за рубежом.- Ситуация с коронавирусом показала, что больший акцент будет делаться на цифровом взаимодействии продавцов и покупателей. Планируется расширение ассортимента российских пищевых товаров на китайском маркетплейсе Tmall.com, а также работа на новых площадках, включая китайское супер-приложение WeChat, - поделился планами на 2021 год Сергей Вологодский.