Завтра, 26 декабря, вступают в силу новые поправки в приказ Минздрава, которые касаются проведения тестов на коронавирус.Теперь контактным лицам не будут делать тест, пока у них не появятся признаки ОРВИ. Если на протяжении всего карантинного периода симптомы так и не проявятся, человека выпишут без проверки на COVID-19.Перед любой плановой госпитализацией обязательное тестирование отменяется.Заболевшие со средним или тяжелым течением болезни с 26 декабря будут выписываться при выздоровлении без теста.Пациент будет считаться выздоровевшим, если у него:- насыщение крови кислородом от 96% и выше,- температура 37,2 и ниже,- один раз был сделан тест и он показал отрицательный результат (если нет, то следующий мазок – только через три дня или позже).Пациенты с COVID-19, даже если их состояние оценивается как средней тяжести и тяжелое, могут отказаться от госпитализации. Это касается и пациентов с тяжелыми и осложненными формами гриппа и внебольничной пневмонии.КТ и рентген легких показан только тяжелым пациентам. Раньше его делали и больным со средним течение заболевания.Заочный больничный будет открываться всем контактным по COVID-19, с симптомами ОРВИ, пневмонии и гриппа, а также всем пациентам из групп риска.