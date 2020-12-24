ДТП В Кинешме произошло сегодня, 24 декабря, около 6 часов утра. За рулем «Шевроле Ланес» находилась 36-летняя женщина. На улице Аристарха Макарова водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево.От полученных травм водитель скончалась на месте аварии еще до приезда медиков скорой помощи. Не выжила в ДТП и пассажирка: ее личность и возраст пока устанавливается. В полиции предполагают, что женщина сидела позади водителя у кого-то на коленях. Иначе в пятиместную машину всем пассажирам было не вместиться.Четыре человека сейчас находятся в больнице. Один из них – мужчина, личность которого также пока не установлена – в тяжелом состоянии. У остальных пассажиров, мужчин 25, 26 и 30 лет, телесные повреждения.- По данному ДТП проводится проверка. У водителя взяты биологические материалы на исследования, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.Экспертиза должна показать, была ли женщина-водитель пьяны в момент аварии.