Всего заражений: 20967 (+193)Всего выздоровлений: 19642 (+189)Умер: 164 человек (+5)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области от коронавируса скончались еще пять человека: две женщины 68 лет и женщина 62 лет, а также двое мужчин 79 и 70 лет. За сутки COVID-19 поставлен 193 жителям области, вылечились от болезни 189 человек.На инфекционные койки госпитализировано 2090 пациентов: 803 с подтвержденным коронавирусом и 1287 – с типичной его клиникой. На карантине уже 7161 ярославец.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 10165;Рыбинск – 3041;Ростовский МР - 1227;г.о. Переславль-Залесский - 1022;Тутаевский МР - 811;Ярославский МР - 687;Угличский МР - 557;Гаврилов-Ямский МР – 538;Некрасовский МР - 472;Борисоглебский МР - 459;Пошехонский МР - 451;Рыбинский МР - 422;Даниловский МР - 202;Некоузский МР - 201;Мышкинский МР - 187;Большесельский МР - 153;Первомайский МР - 140;Любимский МР - 124;Брейтовский МР – 108.