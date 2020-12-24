Страшная трагедия произошла сегодня, 24 декабря, рано утром в Кологриве Костромской области. При пожаре в двухэтажном многоквартирном доме погибли 25-летняя женщина и ее пятилетняя дочь.Сообщение о пожаре на улице Некрасова поступили спасателям в 6 часов утра. Жильцов в срочном порядке эвакуировали из охваченного пламенем дома. Но выйти из помещения успели не все: во время тушения в одной из квартир нашли тела девочки и молодой женщины. Ее новорожденный сын жив, ребенок госпитализирован в больницу Костромы. Известно, что в момент ЧП отец семейства был на работе.Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился оказать малышу всю необходимую медицинскую помощь. Лечение мальчика взяла под свой личный контроль заместитель главы региона Ольга Еремина.По данным областного Управления МЧС, пожар был ликвидирован в 07:15. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники областного СКР, проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.