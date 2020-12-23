Проспект Машиностроителей в Ярославле перекроют в ночь с 14 на 15 января. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.- Подготовительные работы по замене ливневого коллектора начнутся заранее. Полное перекрытие проспекта произойдет в ночь на 15 января, - сказал руководитель ДГХ.В связи с ремонтными работами временно изменится схема движения транспорта.- По проспекту Машиностроителей от проспекта Авиаторов в сторону «Глобуса» движение будет осуществляться в одну полосу. На перекрестке с Орджоникидзе полностью исключаются повороты налево и направо. Это сделано для того, чтобы минимизировать скорость потока и избежать на данном участке длительных заторов и пробок. За перекрестком транспорт возвращается на четную сторону и уже в три полосы едет в сторону Глобуса, - пояснил Ярослав Овчаров.Движение по Машиностроителей от Папанина в сторону Авиаторов до перекрестка с улицей Серго Орджоникидзе организуют в две полосы. Правая - для поворота направо и движения прямо, левая - для движения прямо. Чтобы попасть на Серго Орджоникижзе, водителям необходимо будет проехать до улицы Папанина и повернуть направо. Участок от проспекта Машиностроителей до улицы Красноборской будет тупиковым.- Переносятся пешеходный переход и остановки общественного транспорта. Остановочный комплекс смещается к дому № 16 на улице Серго Орджоникидзе. Для поворота на улице Серго Орджоникидзе маршруты № 43 и 98 будут разворачиваться в районе улицы Папанина, - отметил Ярослав Овчаров.Пятый и шестой микрорайоны смогут выезжать с улицы Космонавтов на проспект Авиаторов или с улицы Серго Орджоникидзе на проспект Машиностроителей. Из первого, второго и третьего микрорайонов лучше двигаться по улице Папанина до Красноборской, а с Красноборской выезжать на проспект Авиаторов. Чтобы контролировать скоростной режим, изменят работу 10 светофоров.Кроме того, водители смогут ездить по улице Университетской. Сейчас на ней только грунтовое покрытие. По словам директора ДГХ, подрядчик будет поддерживать дорогу в нормативном состоянии.Завершить первый этап работ на проспекте Машиностроителей обещают до 15 февраля.