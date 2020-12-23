«Курба» стала пятым отделением компании вслед за «Горшихой» (бывший племзавод «Горшиха»), «Михайловским» (бывшее ОАО «Михайловское»), «Левцовом» (бывшее ЗАО «Левцово») и «Глебовским» (предприятие «Возрождение», деревня Глебовское). В отделении «Глебовское» реконструкцию провели летом, а в октябре запустили животноводческий комплекс на 320 дойных коров – там разместили чистопородных ярославок.Сейчас в «Курбе» ведется реконструкция животноводческого комплекса, идут ремонтные работы. Заказано оборудование для нового доильного зала - поставка ожидается в течение трех месяцев, и месяц уйдет на монтаж. За это время все здания будут полностью приведены в порядок и переоснащены, а к лету следующего года комплекс планируется запустить в работу.Комплекс нуждался в реконструкции по той простой причине, что построен он был в 2008 году и капитального ремонта не видел с того времени. Между тем в помещениях для содержания скота всегда повышенная влажность, там достаточно тепло - это естественно, ведь в них находятся живые существа, которые дышат, пьют, едят и отправляют свои естественные потребности. В результате металл страдает от коррозии.Впрочем, есть и другие причины.В животноводческом комплексе меняют технологию удаления навоза, поскольку прежняя уже не отвечает требованиям действующего законодательства.Морально устарел и прежний доильный зал - он не позволяет вести учет надоев отдельно по каждому животному, отслеживать состояние их здоровья. Новое оборудование позволит решать эти задачи, контролировать необходимые параметры - все стадо будет чипировано.Мы отправляемся в «Курбу» вместе с генеральным директором компании «Агромир» Артемом Почерниным. Сидя за рулем, он отвечает на наши вопросы.- Артем Викторович, каким вы увидели хозяйство в Курбе, когда приобрели его?- Оборудование было практически полностью изношено, я бы назвал его грудой металлолома. Сейчас мы приобретаем новое. Здания и сооружения тоже находились в удручающем состоянии. Впрочем, это можно понять: имущественный комплекс находился в аренде, а вкладывать средства в модернизацию комплекса, который не является твоим, станет, мягко говоря, далеко не каждый. Арендатор, который вел здесь деятельность на базе обанкротившегося сельхозпредприятия, старался поддерживать ее в рабочем состоянии, но без серьезных вложений. Тем более что у него было лишь около 400 коров. У нас будет больше 1000 дойных животных. А первоначально, при строительстве, животноводческий комплекс был рассчитан на еще большее количество скота.- Вы приобретали его без скота?- Да. Была возможность приобрести и стадо, которое здесь содержалось, но нас не устраивал его потенциал, мы сочли его слишком низким. Дело в том, что у сельхозпредприятия «Курба» изначально было мясное направление - это касалось и свиноводства, и крупного рогатого скота. Здесь выращивались коровы, которые давали мало молока, но зато у них были достаточно высокие показатели по выходу мяса. Между тем «Агромир» специализируется именно на молочном направлении, наша основная продукция – сырое молоко, а мясо - лишь побочный продукт, связанный с обновлением стада, выбытием животных. Поэтому было принято решение закупить новый скот.- Какие породы вы выбрали?- Сейчас мы закупаем коров голштинской породы, они будут размещаться в Горшихе. А скот из Горшихи переместится в Курбу - дойное стадо здесь будет состоять из голштинизированных ярославок.- Расскажите нам, горожанам, почему вы покупаете голштинских коров и в то же время держите в отделении «Глебовское» чистопородных ярославок?- Это делается для того, чтобы наше дойное стадо было высокопродуктивным, молоко - качественным, а скот - здоровым. У каждой породы есть свои плюсы и минусы. Главный плюс голштинок - высокие надои. В то же время молоко ярославок содержит больше белка и жира, оно лучше подходит для изготовления сыров. Вдобавок ярославка - порода, созданная на нашей земле. Она устойчивей к нашему климату, менее требовательна к кормам, у нее гораздо более крепкое здоровье. Голштинизированные ярославки - это своего рода компромисс: по одной линии они обеспечивают достаточно высокие надои, по другой - состав молока и выносливость. Кстати, нужно учесть, что за качество его производитель получает доплату.Врозь мы держим голштинок и ярославок, потому что только так можно обеспечить им правильные условия, в первую очередь режим кормления. Корм раздается автоматически, и если настроить этот процесс под ярославку, то ее соседка-голштинка будет голодать (она крупнее, да и рацион для нее должен быть несколько иным), а если под голштинку - то более компактная ярославка начнет жиреть, что тоже вредно.Добавлю, что в отделении «Левцово» основу нашего стада составляют черно-пестрые коровы. Эта порода была выведена в 1930-1940-х годах в СССР, по продуктивности она приближается к голштинской, при этом ее также отличает более крепкое здоровье. В принципе черно-пестрая корова, как и голштинская, родственна голландской породе, но получена путем скрещивания и с ярославской. Отсюда и результат.- Кто является покупателями вашего молока?- К сожалению, в Ярославской области переработчиков не хватает. Наше молоко поставляется в Московскую область - на заводы компании «Вимм-Билль-Данн», которая известна, например, по линейке молочных продуктов под маркой «Домик в деревне». Так что наше молоко возвращается к потребителям в Ярославскую область уже переработанным.- Говорят, что молоко - у коровы на языке, то есть его количество и качество зависят от качества кормов. Вы заготавливаете их сами?- В основном да. В наших отделениях созданы бригады, которые занимаются заготовкой грубых вегетативных кормов. Мы выращиваем многолетние и однолетние культуры: тимофеевку, клевер, люцерну, козлятник, вику-овес, кукурузу на силос. Добавлю, что мы производим и элитные семена зерновых культур, это определенные сорта ячменя, пшеницы, овса, тритикале. «Агромир» по договору покупает их в специализированном научно-исследовательском институте, размножает, а затем продает элитные семена другим сельхозпроизводителям.Раньше нам не удавалось полностью закрывать свои потребности в фуражном зерне, часть ячменя мы покупали. Связано это было в первую очередь с нехваткой пахотных земель. В этом плане для нас важно приобретение «Курбы», у которой есть 3,5 тысячи гектаров пахотной земли. Большую их часть мы будем использовать для выращивания фуражного зерна на удовлетворение потребностей «Агромира».- Кто работает в «Агромире»? Привлекаете ли вы сезонных работников, например, на время заготовки кормов, уборки урожая?- Мы делаем ставку на постоянных работников, местных жителей. Сезонные работники - это риск потерять в качестве труда, в ответственности. К тому же нет гарантии, что в нужный момент они вернутся. Мы привлекаем «сезонников» только для уборки овощей, это дополнительное небольшое направление нашей деятельности в отделении «Михайловское», в Кузнечихе.Сейчас в «Агромире» работают примерно 350 человек, все они официально трудоустроены в штат предприятия.- Существуют ли у вас кадровые проблемы?- Людей, которые хотят, могут и умеют работать, в нашем регионе достаточно. Главный способ решить проблему с кадрами – вовремя платить достойную заработную плату и улучшать условия труда, с уважением относиться к людям. Мы это делаем, и кадрового голода у «Агромира» нет.- А что вы скажете об уровне квалификации приходящих к вам новых работников?- Безусловно, очень часто их приходится обучать на месте, у многих не хватает практического опыта. Это касается, конечно, и выпускников учебных заведений сельскохозяйственной направленности. Большой беды в этом я не вижу: любой человек, придя в новый коллектив, нуждается в акклиматизации, адаптации. К тому же рассчитывать на то, что ты получишь готового специалиста, сложно: у каждого сельхозпредприятия есть своя специфика, свой набор оборудования, применяемых технологий, свои особенности земель, пород животных, сортов растений и т.д. Неудивительно, что нужно со всем этим освоиться. Главное, чтобы человек был ответственным и нацеленным на работу, хотел и умел учиться.- «Агромир» объединил несколько самостоятельных ранее сельхозпредприятий. Что было самым сложным в этом процессе?- Пожалуй, как раз работа с людьми, выстраивание вертикали управления и налаживание горизонтальных связей. Это удалось благодаря тому, что в коллективе есть люди, умеющие принимать решения и отвечать за их исполнение. Большинство из них много лет работали в хозяйствах, вошедших в состав «Агромира», а кто-то пришел уже в новую компанию.Сейчас работники отделений уже привыкли к тому, что их коллегам может понадобиться помощь, да и сами они могут воспользоваться поддержкой. Это важно - понимать, что в сложной ситуации тебе обязательно помогут и советом, и техникой, и людьми. Такие преимущества крупного хозяйства неоспоримы.- Кто является вашими ближайшими помощниками?- Мои заместители по различным направлениям деятельности. Это очень профессиональные специалисты, умелые управленцы и ответственные люди.- «Агромир» работает на территории различных муниципальных образований. Как складываются ваши взаимоотношения с властями?- Нормально, конструктивно. Мы видим, что власти, и региональные, и муниципальные, заинтересованы в успешном развитии предприятия, поскольку это обеспечивает население рабочими местами, а бюджет - налоговыми поступлениями. Чувствуется государственная поддержка. Работают программы по субсидированию сельхозпроизводителей, Росагролизинг помогает нам в обновлении техники и оборудования. В общем, работать можно. Нас это устраивает.- 2020 год - сложный для всех, а вы сумели развиваться, реализовывать свои планы…- Если бы не было трудностей, мы не становились бы сильнее! Проблемы, конечно, возникали и у нас, но серьезных сбоев удалось не допустить. Главное, что не было проблем с реализацией продукции. А такие вещи, как изменение курса валют или рост цен на закупаемые нами товары (компоненты для приготовления кормов, ветеринарные препараты и т.д.), были ощутимыми, но все же не критичными.- Что изменится для села Курба и окрестных населенных пунктов с пуском модернизированного животноводческого комплекса?- Появятся новые рабочие места. Я уже говорил, что мы всегда делаем ставку на местных жителей. Им комфортнее добираться до работы, и у них есть дополнительная мотивация к труду - любовь к своим родным местам, забота об их благополучии. «Агромиру» понадобятся доярки и скотники, механизаторы и ветеринарные врачи, другие специалисты. Мы будем рады работать вместе с трудолюбивыми и ответственными людьми. Также земельные участки в округе будут с каждым годом все больше вводиться в севооборот и перестанут иметь удручающий внешний вид.Новые технологииМаксим Львович Замолотчиков, заместитель директора по строительству. В прошлом - кадровый офицер, выпускник Ленинградского высшего военного инженерного строительного Краснознаменного училища, 23 года отслуживший в военно-строительных частях.- Я заканчивал военную службу в Ярославле и, выйдя в запас, продолжил работать в строительстве. В частности, строил животноводческий комплекс совместно с исполнительным директором ООО «Агромир» Равилом Сунгатовичем Ханнановым в «Левцове». Спустя какое-то время меня пригласили работать в «Агромир», где у строителей всегда много работы - идет масштабный процесс реконструкции производственных зданий и сооружений.Могу сказать честно: рядом объектов я горжусь. Правильно и то, что мы не привлекаем сторонних подрядчиков - в компании сформирована собственная ремонтно-строительная бригада, которая умеет работать быстро, качественно и ответственно.Начав реконструкцию в отделении «Курба», мы применили и накопленный ранее опыт, и немало новых материалов. Здесь проведено много работ по замене и установке коммуникаций, с применением новой технологии залиты полы - на них не скользишь, что очень важно, поскольку в животноводческом комплексе всегда много воды, присутствуют щелочи и кислоты (это предопределено тем, что животные отправляют свои естественные потребности, за время доения одна корова выдает до 30 кг навоза). Строим надолго, поэтому использовали покрытия, устойчивые к агрессивной среде.Мы провели пескоструйную обработку всех металлических конструкций, чтобы избавиться от ржавчины, а затем покрыли их специальной трехкомпонентной краской, которая въедается в металл и препятствует коррозии - это интересная разработка ярославских специалистов-лакокрасочников.Изменена на более эффективную технология удаления навоза. Проведена перепланировка, которая позволит содержать животных в более комфортных условиях, что даст прибавку в их продуктивности.На реконструкцию коровника на 480 дойных коров у нас ушло 1,5 месяца. Таких коровников здесь три. Плюс полноценное родильное отделение для коров. Реконструированы будут все объекты. Приезжайте весной, и вы увидите, что здесь уже установлено все необходимое оборудование, а животноводческий комплекс полностью готов принять своих обитателей и выдавать продукцию!