Всего заражений: 20775 (+191)Всего выздоровлений: 19453 (+183)Умер: 159 человек (+4)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летДетям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослыхВ Ярославской области от коронавируса скончались еще четыре человека: мужчины 72 и 65 лет и две женщины 73 и 66 лет.Число зараженных за сутки увеличилось на 191 человека, вылечились 183 ярославца.В инфекционных больницах лечится 1321 житель области, 7008 человек находятся на карантине.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 10065;Рыбинск – 3030;Ростовский МР - 1221;г.о. Переславль-Залесский - 1012;Тутаевский МР - 808;Ярославский МР - 679;Угличский МР - 549;Гаврилов-Ямский МР – 529;Некрасовский МР - 471;Борисоглебский МР - 456;Пошехонский МР - 446;Рыбинский МР - 413;Даниловский МР - 201;Некоузский МР - 198;Мышкинский МР - 187;Большесельский МР - 153;Первомайский МР - 132;Любимский МР - 120;Брейтовский МР – 105.