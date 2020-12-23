В Ярославской области открывают ФОКи, дома культуры и заканчивают долгострои

Квартиры в ЖК "Павловский" получили 108 уже бывших обманутых дольщиков. Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня в Ярославской области в разных стадиях строительства находится порядка 20 подобных объектов. Помимо учреждений здравоохранения, дошкольных и школьных, это спальный корпус для ветеранов войны и труда в Некрасовском районе, Дом культуры в Отрадном и детский центр развития творчества в Гаврилов-Яме, четыре ФОКа, реконструкция стадиона «Сатурн» в Рыбинске. Продолжается и решение проблем обманутых дольщиков.

Для всего этого используются не только средства национальных проектов, которых в регионе реализуется 11, но и сотрудничество с частными инвесторами и крупными компаниями нашей страны.

Первый бассейн в Угличе

Здесь 1 октября открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

- Это первый бассейн в нашем городе, - радостно говорили горожане на церемонии открытия. - Дети все счастливы, довольны.

С открытием ФОКа «Олимп» у учеников сельских школ Угличского района появилась альтернатива привычным занятиям физкультурой. В бассейне могут заниматься и взрослые. Здесь имеются два бассейна длиной 25 и 10 метров, зал для сухого плавания, тренажерный зал. В спорткомплексе планируется проводить уроки физкультуры для школьников, тренировки для групп из детских садов, занятия спортивно-оздоровительного профиля, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья, аквaаэробику для беременных и людей пожилого возраста. Кроме того, предусмотрены сеансы свободного посещения малого и большого бассейнов, услуги тренажерного зала

ФОК был построен в рамках договоренностей между руководителем ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

- Недавно подписали с Газпромом новую пятилетнюю программу газификации объемом порядка 27 миллиардов рублей, - рассказал Дмитрий Миронов. - Но наше сотрудничество не ограничивается газификацией региона, мы тесно работаем и над развитием социальной сферы, в том числе возводим современные спортивные объекты. Это позволяет вовлекать большее количество людей в занятия спортом, приобщать к нему детей, вносить вклад в оздоровление наших жителей. Важно, что компания ведет ответственную социальную политику, активно реализуя ее в нашем регионе. Мы продолжим сотрудничество в этом направлении и в рамках новых договоренностей.

В рамках программы «Газпром - детям» с 2018 года в Ярославской области строится пять физкультурно-оздоровительных комплексов различной функциональной направленности. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию ФОК в поселке Семибратово Ростовского района, еще один планируется возвести к 2022 году в Переславле-Залесском.

Подарок к Новому году

Большой спортивный подарок к любимому празднику получили жители Заволжского района Ярославля. На Резинотехнике появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Он построен по национальному проекту «Демография» меньше чем за год.

Жители Резинотехники уже оценили возможности нового комплекса.

- Конечно, будет больше народу ходить, будет интереснее, и каток и площадка. Мы этому рады,- прокомментировал Григорий Кузнецов.

Новый объект находится на улице Спартаковской и состоит из двух частей - спортивного ядра и универсальной игровой зоны. Здесь обустроены футбольное поле с искусственным газоном, хоккейная коробка, площадки для стритбола и воркаута, уличные тренажеры, беговые дорожки. Взрослые и дети также смогут играть в волейбол, баскетбол и теннис.

Рядом с хоккейным кортом располагается трибуна на 100 мест с навесом. Отдельно построены спортивные отапливаемые раздевалки.

Стоимость объекта - 25 миллионов рублей.

- В новом ФОКе жители Заволжского района смогут заниматься спортом круглый год, - сказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. - Такой же типовой проект в следующем году мы реализуем в Рыбинске, подрядчик уже определен. Кроме того, продолжим реконструкцию стадиона «Сатурн» и строительство ФОКа в Красных Ткачах.

Комплекс создан при центре физической культуры и спорта «Медведь».

Больше не обманутые

В Ярославской области ситуация с обманутыми дольщиками стоит на особом контроле.

- Губернатор Дмитрий Миронов поручил правительству области в 2020 году решить вопрос по 19 проблемным объектам. Нам удалось выполнить план досрочно. Последний долгострой на улице Гражданской в Ярославле был введен в эксплуатацию в середине декабря. Таким образом, с 2016 года по настоящее время успешно решена проблема 5325 обманутых дольщиков 62 проблемных домов, - рассказал заместитель председателя регионального правительства области Виктор Неженец.

В этом году возобновлено строительство проблемного жилого дома на улице Крылова, 4, в Ярославле, где 63 пострадавших участника долевого строительства. Сейчас в здании выполняют отделочные работы, устанавливают газовые плиты и сантехнику.

Строительство дома на улице Крылова началось в 2016 году. Первоначальный срок ввода в эксплуатацию - 2018 год - сорван. Работы полностью прекращены по причине неисполнения финансовых обязательств застройщиком перед кредитной организацией. Объект включен в региональный реестр проблемных.

Правительство Ярославской области взяло ситуацию под контроль. Для завершения работ был найден инвестор. Взамен за достройку дома он получит земельный участок.

- У нас снова появилась надежда, - поделился участник долевого строительства Станислав Лилеев. - Все это время вместе с супругой мы снимали квартиру, некоторое время жили у родственников. Скоро достроят дом, и будет всем счастье.

Планируемый срок сдачи многоэтажного дома - начало 2021 года.

Введены в эксплуатацию и две последние секции - 8-я и 9-я - проблемного многоквартирного дома ЖК «Павловский» в Ярославле. Квартиры получат 108 участников долевого строительства.

В 2021-м работа в этом направлении будет продолжена, ведь на очереди еще 25 долгостроев.

Инфографика 1.

Дом культуры для сельчан

инфографика 2

Новый Дом культуры для жителей поселка Отрадное и 17 близлежащих сел и деревень Угличского района с общим числом населения свыше 2 тысяч человек построили благодаря национальному проекту «Культура».

В здании площадью более 800 квадратных метров - зрительный зал на 150 мест со сценой, библиотека, помещения для занятий в различных творческих и художественных объединениях. Здесь будут организованы кружки прикладного искусства, народных промыслов, хорового пения. Отдельное помещение с зеркалами отведено под уроки хореографии. Для малышей в возрасте от трех лет будут организованы занятия по подготовке к школе.

- Кроме строительства Дома культуры в селе Отрадное Угличского района в этом году в рамках национального проекта «Культура» средства направлены на капитальный ремонт четырех культурно-досуговых учреждений в Рыбинском, Мышкинском, Любимском и Ярославском районах, - отметила директор регионального департамента культуры Марина Васильева. - Всего финансирование отрасли в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» в Ярославской области составило 129 миллиона рублей. Из них 73 миллиона - из федерального бюджета.