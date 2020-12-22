Как жить после COVID-19: ярославцам рассказали, как восстановиться после коронавируса

Врачи рассказали ярославцам, как восстановиться после коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области с начала пандемии от коронавируса вылечились 19270 человек, сейчас в стационарах находятся больше двух тысяч пациентов. И всем им после излечения необходимо восстановить организм, особенно в помощи нуждается дыхательная система. Как это сделать, рассказал главный пульмонолог региона Николай Поярков.

- Николай Александрович, расскажите о специальных упражнениях для пациентов, которых коронавирус «ударил» по органам дыхания?

– Упражнения достаточно простые. С пациентами, которые лечатся стационарно, мы начинаем их выполнение уже в больнице. Но и тем, кто лечится амбулаторно, дыхательная гимнастика может помочь быстрее вернуться к нормальной жизни.

Для восстановления пассивного дыхательного цикла должна увеличиваться экскурсия грудной клетки, для активного – укрепляться мышцы вдоха и выдоха.

Длительность первого занятия – около 10 минут. Затем мы постепенно увеличиваем время выполнения упражнений. При сильной слабости делать их можно сидя или даже лежа.

. Фото: Правительство Ярославской области

Упражнение первое: дыхание через плотно сжатые губы. Расслабьтесь. Вдохните воздух через нос. Через 3 секунды выпустите его через рот. При этом губы должны быть плотно сжаты для образования своего рода препятствия отхождению воздуха (выдох должен длиться 5-6 секунд).

Упражнение второе: очищающее дыхание. Произведите глубокий вдох. Задержите дыхание на 2-3 секунды, а затем выпускайте воздух короткими толчками через рот, не надувая щеки.

Также рекомендуется освоить диафрагмальное дыхание: вдохните через нос медленно, при этом постарайтесь выпятить переднюю брюшную стенку, затем медленно выдохните через сомкнутые губы втягивая переднюю брюшную стенку.

- Иногда после перенесенной инфекции человеку кажется, что он дышит слишком часто или, наоборот, тяжело и редко. Есть какая-то норма, каким должно быть нормальное, здоровое дыхание?

- Физиологической нормой является 8-12 вдохов, происходящих в течение минуты.

- Какие лекарства или процедуры показаны для реабилитации после COVID-19?

– Из медикаментозных средств можно рекомендовать отхаркивающие, муколитики, бронхолитики в виде дозированных ингаляторов. Однако назначать препараты себе самостоятельно не следует – за конкретными советами обязательно обратитесь к своему лечащему врачу или пульмонологу.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в одну из самых обширных групп риска по коронавирусной инфекции. Об особенностях реабилитации таких пациентов рассказала заведующей кардиологическим отделением ГБУЗ ЯО «Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн» Мария Можейко.

. Фото: Правительство Ярославской области

- Мария Евгеньевна, какие рекомендации вы им дадите?

- Прежде всего, необходимо соблюдать правила приема лекарственных препаратов. Принимать их ежедневно, в той дозировке и так часто, как прописал врач. Отменять или менять курс самостоятельно нельзя ни в коем случае. Это может быть крайне опасно.

Важно контролировать артериального давление, измерять пульса, сахар крови. Не забывайте регулярно взвешиваться. Лучше всего вести и записывать все свои показатели в специальный дневник. И всегда оставайтесь на связи с лечащим врачом! Кроме того, старайтесь проводить на свежем воздухе не менее получаса в день.

Немаловажную роль в процессе полного излечения играет питание. Оно должно быть сбалансированным. В первую очередь, оно важно для восстановления желудочно-кишечного тракта после приема множества лекарств. В этом помогут йогурт, кефир, нежирный творог. Здесь самолечение также недопустимо. Все препараты должны быть подобраны участковым терапевтом.

. Фото: Правительство Ярославской области

Кроме того, специалисты рекомендуют сократить количество соли до 5 г в сутки и сохранять водный режим – до 2,5 л в сутки. Общая калорийность – до 30 кКал/кг массы тела в день, белка – до 1,5 г/кг массы тела.

– Из рациона нужно на время исключить жирную, острую, жареную и соленую пищу: майонез, кетчуп, копчености, чипсы, маринады, копченые колбасные изделия, крепкий чай, кофе и алкоголь, – порекомендовала главный инфекционист Ярославской области Задыне Худоян. – В рационе должны преобладать продукты с антиоксидантной активностью и богатые витамином С: фрукты, овощи, ягоды. Стоит больше есть продуктов, богатых витамином D – это рыба, печень и икра.