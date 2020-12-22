Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 декабря 2020 года: и снова пять умерших от коронавируса

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 20584 (+187)
Всего выздоровлений: 19270 (+172)
Умер: 155 человек (+5)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области еще пять человек скончались от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали трое мужчин: двое 1951 года рождения и один – 1964-го, а также две женщины 1941-го и 1949-го годов рождения.
За сутки диагноз коронавирус поставили еще 187 ярославцам, вылечились от инфекции 172 жителя региона. Госпитализировано 2145 пациентов, на карантине сейчас 6854 человека.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 9960;
Рыбинск – 3029;
Ростовский МР - 1221;
г.о. Переславль-Залесский - 1005;
Тутаевский МР - 799;
Ярославский МР - 675;
Угличский МР - 544;
Гаврилов-Ямский МР – 519;
Некрасовский МР - 467;
Пошехонский МР - 446;
Борисоглебский МР - 444;
Рыбинский МР - 393;
Некоузский МР - 195;
Даниловский МР - 196;
Мышкинский МР - 187;
Большесельский МР - 153;
Первомайский МР - 129;
Любимский МР - 120;
Брейтовский МР – 102.