Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 декабря 2020 года: и снова пять умерших от коронавируса

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 20584 (+187)

Всего выздоровлений: 19270 (+172)

Умер: 155 человек (+5)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области еще пять человек скончались от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали трое мужчин: двое 1951 года рождения и один – 1964-го, а также две женщины 1941-го и 1949-го годов рождения.

За сутки диагноз коронавирус поставили еще 187 ярославцам, вылечились от инфекции 172 жителя региона. Госпитализировано 2145 пациентов, на карантине сейчас 6854 человека.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 9960;

Рыбинск – 3029;

Ростовский МР - 1221;

г.о. Переславль-Залесский - 1005;

Тутаевский МР - 799;

Ярославский МР - 675;

Угличский МР - 544;

Гаврилов-Ямский МР – 519;

Некрасовский МР - 467;

Пошехонский МР - 446;

Борисоглебский МР - 444;

Рыбинский МР - 393;

Некоузский МР - 195;

Даниловский МР - 196;

Мышкинский МР - 187;

Большесельский МР - 153;

Первомайский МР - 129;

Любимский МР - 120;

Брейтовский МР – 102.