«Пыль подмести, полы помыть»: мэру Ярославля посоветовали готовиться к конкурсам, прежде чем в них участвовать

Ярославлю сейчас далеко до победы в конкурсе на звание самого привлекательного города. ФОТО: страница Темура Абдуллаева, "Фейсбук"

На днях мэр Владимир Волков обратился ко всем ярославцам с просьбой проголосовать за Ярославль, который претендует на звание самого привлекательного и узнаваемого. На сайте «Город-России.рф» нужно выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием и достойный стать национальным символом.

- Я восхищаюсь и негодую одновременно, - пишет Темур Абдуллаев. - Человек, который считает, что национальным символом России должен стать грязный, с ямами в центре, с огромной дырой в бюджете, с коррупционными скандалами и полупостроенным мостом, провинциальный город, либо сумасшедший, либо еще больший оптимист, чем я. Нет, высокое самомнение штука имеющая место быть, но почему именно у мэра? Выдранные из контекста города отфотошопленные картинки должны становиться поводом для судебного разбирательства об обмане туристов, но никак не иллюстрациями для конкурсной заявки.

Общественник приводит в пример двор дома №25 на проспекте Дзержинского, где «все еще ямы и скользкая дорожка, на которой танцуют пешеходы». А на улице Победы, пишет Абдуллаев, «марши проводить нельзя из-за опасений за психику участников и техническое состояние их транспортных средств».

Владимиру Волкову общественник напоминает и о «поплывшей» плитке на Волжской набережной, и припаркованным на пешеходных хонах автомобилях, лужах на «зебрах»…

- Конкурс – дело хорошее. Только если вдруг кто-то купится на красивые картинки, приедет и посмотрит, а потом напишет правдивый отклик, то неужели не будет стыдно хоть капельку? К ним же готовиться нужно, пыль подмести, антресоли там, полы помыть, - резюмирует Темур.

Пост поддержали многие ярославцы. Кто-то посоветовал мэру чаще ходить пешком, чтобы увидеть реалии городской жизни, которые ежедневно наблюдают жители.