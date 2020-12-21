Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 декабря 2020 года: от COVID-19 скончались 150 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 20397 (+189)
Всего выздоровлений: 19098 (+178)
Умер: 150 человек (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области с начала пандемии от коронавируса, по официальным данным, скончались 150 человек. За последние сутки количество умерших увеличилось еще на четырех человек. Врачам не удалось спасти трех мужчин 84, 80 и 69 лет, а также женщину 60 лет.
За сутки коронавирусом заразились еще 189 жителей региона, вылечились 178 человек. На карантине находятся 6673 ярославца, в больницах – 2185 пациентов, 247 из них – в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.
.
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 9857;
Рыбинск – 3002;
Ростовский МР - 1221;
г.о. Переславль-Залесский - 998;
Тутаевский МР - 793;
Ярославский МР - 666;
Угличский МР - 541;
Гаврилов-Ямский МР – 514;
Некрасовский МР - 467;
Пошехонский МР - 444;
Борисоглебский МР - 423;
Рыбинский МР - 389;
Некоузский МР - 195;
Даниловский МР - 196;
Мышкинский МР - 187;
Большесельский МР - 153;
Первомайский МР - 129;
Любимский МР - 120;
Брейтовский МР – 102.