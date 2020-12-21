Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 декабря 2020 года: от COVID-19 скончались 150 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 20397 (+189)

Всего выздоровлений: 19098 (+178)

Умер: 150 человек (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области с начала пандемии от коронавируса, по официальным данным, скончались 150 человек. За последние сутки количество умерших увеличилось еще на четырех человек. Врачам не удалось спасти трех мужчин 84, 80 и 69 лет, а также женщину 60 лет.

За сутки коронавирусом заразились еще 189 жителей региона, вылечились 178 человек. На карантине находятся 6673 ярославца, в больницах – 2185 пациентов, 247 из них – в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 9857;

Рыбинск – 3002;

Ростовский МР - 1221;

г.о. Переславль-Залесский - 998;

Тутаевский МР - 793;

Ярославский МР - 666;

Угличский МР - 541;

Гаврилов-Ямский МР – 514;

Некрасовский МР - 467;

Пошехонский МР - 444;

Борисоглебский МР - 423;

Рыбинский МР - 389;

Некоузский МР - 195;

Даниловский МР - 196;

Мышкинский МР - 187;

Большесельский МР - 153;

Первомайский МР - 129;

Любимский МР - 120;

Брейтовский МР – 102.