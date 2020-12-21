ФОТО: ФКП «Росгосцирк»

Новый год – удивительный, добрый, семейный и, конечно же, волшебный праздник. Время, когда случаются чудеса, неожиданные встречи и захватывающие приключения. Невероятные декорации, потрясающие костюмы, захватывающий сюжет и множество сюрпризов ждет вас в нашем новогоднем цирковом шоу. Увлекательную сказку о борьбе добра со злом вам расскажет волшебница Зимушка-Зима, Снегурочка и, всеми любимый, Дедушка Мороз!

ФОТО: ФКП «Росгосцирк»

В сказочном мире им помогут оказаться акробаты, воздушные гимнасты, джигиты, дальневосточный леопард, бурые медведи-спортсмены, озорные собаки и грациозные лошади. Вы насладитесь, потрясающим своим масштабом, конным аттракционом под руководством заслуженного артиста РФ Тамерлана Нугзарова мл. Веселую атмосферу праздника создаст клоун Алан Бутаев.

И, как бывает в сказках, добро победит зло!

ФОТО: ФКП «Росгосцирк»

Для того чтобы окунуться в атмосферу зимнего праздника, достаточно просто приобрести билеты на цирковое шоу «Тайна Ледяного Замка» в кассе Ярославского цирка или на сайте https://circus-yaroslavl.ru/

Дети до 3 лет могут посетить цирк бесплатно! (без предоставления отдельного места).

Продолжительность 1 час 30 мин без антракта.

Изображение предоставлено ФКП «Росгосцирк»

Новые правила посещения цирка!

Уважаемые зрители!

Ярославский цирк заботится о здоровье каждого из вас! Наши сотрудники соблюдают все меры санитарных требований защиты. И мы, в свою очередь, очень просим вас беречь свое здоровье и здоровье других зрителей!

Пожалуйста, при входе в цирк надевайте защитную маску на себя и ребенка, обрабатывайте руки специальными средствами (в зоне контроля и у входов в зал будут расположены антисептики для рук). Обязательным условием посещения мероприятий является прохождение бесконтактной термометрии (в случае обнаружения повышенной температуры (свыше 37,2°) зритель будет направлен к штатному врачу цирка, который после осмотра примет решение о возможности посещения представления).

Во время представления не снимайте маску, ведь она является основным средством защиты вашего здоровья и здоровья членов Вашей семьи, соблюдайте дистанцию и занимайте места, согласно купленным билетам.

Федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» филиал «Ярославский госцирк», ОГРН 1027739272527