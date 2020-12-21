Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 декабря 2020 года: вновь пять смертей от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 20208 (+191)
Всего выздоровлений: 18920 (+174)
Умер: 146 человек (+5)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Вторые сутки подряд в Ярославской области фиксируется по пять смертей, причиной которых стал коронавирус. Сегодня жертвами инфекции стали четыре женщины 81 года, 78, 75 и 57 лет, а также мужчина 63 лет.
За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 191 человека, вылечились 174 ярославца. Продолжают лечение в больницах 2113 пациентов, на карантине находятся 6478 жителей области.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 9760;
Рыбинск – 2973;
Ростовский МР - 1221;
г. о. Переславль -Залесский - 991;
Тутаевский МР - 785;
Ярославский МР - 659;
Угличский МР - 532;
Гаврилов-Ямский МР – 506;
Некрасовский МР - 467;
Пошехонский МР - 442;
Борисоглебский МР - 414;
Рыбинский МР - 387;
Некоузский МР - 195;
Даниловский МР - 192;
Мышкинский МР - 185;
Большесельский МР - 148;
Первомайский МР - 129;
Любимский МР - 120;
Брейтовский МР - 102.