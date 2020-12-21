Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 декабря 2020 года: вновь пять смертей от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 20208 (+191)

Всего выздоровлений: 18920 (+174)

Умер: 146 человек (+5)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Вторые сутки подряд в Ярославской области фиксируется по пять смертей, причиной которых стал коронавирус. Сегодня жертвами инфекции стали четыре женщины 81 года, 78, 75 и 57 лет, а также мужчина 63 лет.

За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 191 человека, вылечились 174 ярославца. Продолжают лечение в больницах 2113 пациентов, на карантине находятся 6478 жителей области.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 9760;

Рыбинск – 2973;

Ростовский МР - 1221;

г. о. Переславль -Залесский - 991;

Тутаевский МР - 785;

Ярославский МР - 659;

Угличский МР - 532;

Гаврилов-Ямский МР – 506;

Некрасовский МР - 467;

Пошехонский МР - 442;

Борисоглебский МР - 414;

Рыбинский МР - 387;

Некоузский МР - 195;

Даниловский МР - 192;

Мышкинский МР - 185;

Большесельский МР - 148;

Первомайский МР - 129;

Любимский МР - 120;

Брейтовский МР - 102.