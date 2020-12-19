Не обсуждается: в мэрии Ярославля рассказали, какие автобусы отменят и заменят уже весной

начало транспортной реформы решили не откладывать до лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Ярославля объяснили, как будет работать транспортная сеть города. Напомним, что на сайте городской администрации 17 декабря было опубликовано постановление, согласно которому уже совсем скоро с улиц Ярославля исчезнут 22 маршрута.

- Первый этап реорганизации маршрутной сети предполагает существенное изменение действующих маршрутов, работающих по регулируемому тарифу. При этом маршруты фактически не отменяются, а изменяются, продлеваются, появляются новые остановки и участки движения. В случае такого изменения в документе планирования указывается отмена старого маршрута и установление нового, - продолжает настаивать на таком развитии событий начальник городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Изменения, по словам Волканевского, начнут действовать уже в марте. То есть на обсуждения с горожанами (а это вроде как планировалось) времени не остается от слова "совсем". Правда, отмечается, что на первом этапе реорганизации возможны корректировки с учетом замечаний и предложений ярославцев.

Итак, какие изменения произойдут уже в марте. По автобусам, которые работают с регулируемым тарифам, они следующие:

- № 4 «Богоявленская площадь - поселок Куйбышева» продлевается до остановочного пункта «Ярославль Главный»; - № 4А «Богоявленская площадь - поселок Октябрьский» изменяется на маршрут «Поселок Октябрьский – улица Чернопрудная»; - № 9 «Ярославль Главный -ЯЗХМ» продлевается до остановочного пункта ТЦ «Аксон»; - № 9Т «Торговый переулок - ЯЗХМ» продлевается в оба направления: в прямом направлении - до остановочного пункта ТЦ «Аксон», в обратном направлении - до остановочного пункта «Богоявленская площадь»; - № 16 «Богоявленская площадь - Пивзавод» продлевается до остановочного пункта «Улица 1-я Технологическая; - у № 41Б «Богоявленская площадь - улица Индустриальная» и у №42 «15 МКР - поселок Куйбышева» меняется конечный остановочный пункт с учетом установления маршрутов «Улица Ярославская - 15 МКР» и «Улица Ярославская - Богоявленская площадь» соответственно; - № 99С «Улица Сахарова - Ярославль Главный» меняется начальный остановочный пункт с учетом установления маршрута «Улица Папанина - Ярославль Главный». №№18К, 28 и 35Д, которые отменяются, являются отдельными рейсами маршрутов №№18, 30 и 35 и, по мнению авторов реформы, не нужны.

Кроме того, отменяется автобус № 29 является полностью дублирующим к маршруту №29К за исключением участка с низким пассажиропотоком от остановки «Улица Сахарова» до «Машприбор». При отмене маршрута № 29 планируется перевозить пассажиров по маршруту № 29К.

Вместо маршрутов №31 и №35 устанавливается маршрут «Студенческий городок – Нижний поселок» с учетом движения, в том числе по улице Шандорной.

Вместо маршрута №40К будет маршрут «Резинотехника – Студенческий городок», вместо №55К - маршрут «Улица Сиреневая – улица Автозаводская» в том числе и по улице Красноборской. Кроме этого, уточнили в мэрии, частично данный маршрут дублируется изменяемым маршрутом №55.

Вместе с отменой маршрута №70 для жителей ЖК «Норские резиденции» устанавливаются маршруты «НЗКИ - Торговый переулок», «Фабрика «Красный перевал» - улица Труфанова» и «улица Труфанова - Фабрика «Красный перевал».

Что касается транспорта, который работает по нерегулируемому тарифу, то здесь городские власти планируют следующие изменения:

- № 36 почти полностью будет заменен автобусом №56 «Машприбор - Улица Светлая»; - № 40 будет сохранен; - № 45 полностью заменят на маршрут №4 «Ярославль Главный - поселок Куйбышева»; - № 46 полностью заменят на маршрут №42 «Улица Ярославская - 15 микрорайон»; - №67 почти полностью заменят маршрутом №68 «Улица Сиреневая - Улица Автозаводская»; - № 71 будет сохранен; - №81 целиком совпадает с существующим маршрутом №8 ТРК «Ярославский Вернисаж - 15 микрорайон», который идет теми же улицами; - №83 при условии увеличения количества машин на маршруте №25 «Улица Сахарова - 15 микрорайон», полностью сохранена беспересадочность между Дзержинским и Заволжским районами; - №84 будет сохранен; - №90 полностью заменили на автобус №90с; - №93 целиком совпадает с существующим маршрутом №21 «Красная площадь – Очапки», который проходит по тем же улицам; - №97 будет сохранен; - №99 полностью заменят на маршрут №59 «Улица Папанина - Ярославль Главный». Также появятся новые беспересадочные маршруты:

- №88 «Улица Павлова - Ярославль Главный»; - №70 Фабрика «Красный Перевал - Улица Труфанова» - №77 «Улица Труфанова - Фабрика «Красный Перевал»; - №79 «Поселок Прибрежный - Красная площадь».