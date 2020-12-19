Актер из Ярославской области Александр Петров исполнил последнюю мечту больной девочки

Валя обрадовалась Саше больше, чем долгожданному телефону. ФОТО: Лида Мониава, "Фейсбук"

Новый год в хосписе "Дом с маяком" для Вали Харичевой отметили раньше срока, в начале декабря. Девочка очень хотела праздника и подарков, но все понимали, что до 31 декабря она вряд ли доживет. Валю нарядили в красивое новое платье, сделали маникюр, к ней пришли Дед Мороз и Снегурочка, на кухне накрыли большой стол с угощениями и детским шампанским.

- Валя сказала, что мечтает о новом айфоне. Вечером один человек привез ей его. Валя не сразу поняла, кто это, потому что уже не очень хорошо видела. А когда поняла, расплакалась. Айфон Вале принес артист Саша Петров. Оказалось, что Валя очень мечтала с ним встретиться, говорила об этом еще в больнице, но там эту мечту не смогли исполнить. Валя была так рада Саше, что даже на долгожданный айфон уже не особо обратила внимания - смеялась Сашиным шуткам и плакала от счастья, - рассказала на своей странице в "Фейсбуке" соучредитель фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.

12 декабря Валя умерла. Но в хосписе ей до последнего дня старались дать все радости жизни. Летом девочка ездила на Черное море, которое никогда не видела. Каталась там на "банане" и парашюте, испытала многие аттракционы, много гуляла и плавала.

- Мы очень много успели, - пишет Лида Мониава.

Уроженец Ярославской области Александр Петров является попечителем фонда. занимается благотворительностью, в том числе, помогает и родном у городу Переславлю. В этом году, в разгар пандемии, он выделил для местной больницы 500 тысяч рублей. На эти деньги клиника купила новый стерилизатор.