Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 декабря 2020 года: скончались пять человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 20017 (+190)
Всего выздоровлений: 18746 (+181)
Умер: 141 человек (+5)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались еще пять человек: четыре женщины 92, 77, 72 и 62 лет, а также 60-летний мужчина.
За сутки число заболевших увеличилось на 190 человек, выздоровел 181 ярославец.
На инфекционных койках лечатся 2073 пациента: у 802 COVID-19 подтвержден, у 1271 - типичная клиника болезни. На карантине сейчас 6279 жителей области.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 9662;
Рыбинск – 2963;
Ростовский МР - 1213;
г. о. Переславль-Залесский - 982;
Тутаевский МР - 772;
Ярославский МР - 654;
Угличский МР - 530;
Гаврилов-Ямский МР – 494;
Некрасовский МР - 458;
Пошехонский МР - 441;
Борисоглебский МР - 411;
Рыбинский МР - 371;
Некоузский МР - 195;
Даниловский МР - 190;
Мышкинский МР - 185;
Большесельский МР - 148;
Первомайский МР - 129;
Любимский МР - 117;
Брейтовский МР - 102.