Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 декабря 2020 года: скончались пять человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 20017 (+190)

Всего выздоровлений: 18746 (+181)

Умер: 141 человек (+5)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались еще пять человек: четыре женщины 92, 77, 72 и 62 лет, а также 60-летний мужчина.

За сутки число заболевших увеличилось на 190 человек, выздоровел 181 ярославец.

На инфекционных койках лечатся 2073 пациента: у 802 COVID-19 подтвержден, у 1271 - типичная клиника болезни. На карантине сейчас 6279 жителей области.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 9662;

Рыбинск – 2963;

Ростовский МР - 1213;

г. о. Переславль-Залесский - 982;

Тутаевский МР - 772;

Ярославский МР - 654;

Угличский МР - 530;

Гаврилов-Ямский МР – 494;

Некрасовский МР - 458;

Пошехонский МР - 441;

Борисоглебский МР - 411;

Рыбинский МР - 371;

Некоузский МР - 195;

Даниловский МР - 190;

Мышкинский МР - 185;

Большесельский МР - 148;

Первомайский МР - 129;

Любимский МР - 117;

Брейтовский МР - 102.