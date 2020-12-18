Чудомобили с подарками от губернатора поедут по Ярославской области

Подарки доставляют в по-новогоднему украшенных грузовиках. Фото: Правительство Ярославской области

Это новые холодильники, стиральные машины, ноутбуки для обучения, телевизоры, принтеры, морозильники. Техника приобретена на внебюджетные средства по инициативе главы региона. Развозить подарки адресатам будут на чудомобилях - по-новогоднему украшенных грузовиках.

- Мечты должны сбываться, и особенно - под Новый год. Мы решили воплотить желания тех, кто в этом особо нуждается. Семьи, где воспитывается так много детей, безусловно, заслуживают поддержки, – сказал Дмитрий Миронов. - Как правило, дети в таких семьях растут в атмосфере любви, взаимовыручки, заботы и становятся добрыми, трудолюбивыми и отзывчивыми людьми, находят верную дорогу в жизни. Наши подарки помогут облегчить их быт, оставить больше времени на общение друг с другом. Чудомобили позволят создать атмосферу праздника, волшебства и радости. Это так нужно нам всем в конце этого непростого года.

Сегодня, 18 декабря, Дмитрий Миронов лично вручил новогодний подарок семье Курзановых из Ярославля. Яна и Александр награждены региональной медалью «За верность родительскому долгу». У них 9 детей: самому старшему 16 лет, младшему - 1 год. В 2010 году семья стала победителем городского конкурса профессионального мастерства и личных достижений в номинации «Молодая семья года». Курзановы активные общественники: взрослые принимали участие в работе Международного молодежного лагеря, дети проявляют себя на городских и региональных мероприятиях. Практически все ребята занимаются спортивным ориентированием, завоевывают призовые места на областных и всероссийских соревнованиях.

В 2013 году Курзановы получили сертификат на улучшение жилищных условий в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей». На средства субсидии построили дом, в котором живут.

Подарком от губернатора стала стиральная машина.

- Мы стираем иногда по 5- 6 раз в день - много спортивной формы, и наша машинка работает на износ. Поэтому очень рады появлению еще одной, - сказала Яна Курзанова. - Бытовая техника помогает нам больше времени проводить вместе. Не хочется заниматься только домашними делами. Мы очень любим путешествовать, ведем активный образ жизни и радуемся новым впечатлениям.

Чудомобили с подарками от губернатора отправятся в Некрасовский, Тутаевский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Большесельский, Мышкинский, Ярославский, Любимский, Ростовский, Брейтовский, Угличский районы, в городские округа Переславль-Залесский, Ярославль и Рыбинск. Подарки получат более 30 семей, в которых воспитываются порядка 300 детей.