«Самая действенная мера – запрет на выезд за границу»

С должников в 2020 году взыскано свыше 3,2 миллиардов рублей. ФОТО: УФССП по Ярославской области

В период Всероссийской акции «Узнай о своих долгах» и в преддверии новогодних праздников, мы узнали у судебных приставов как рассчитаться с долгами и что делать, если у вас появился незаконопослушный «двойник». На вопросы КП-Ярославль ответила помощник главного судебного пристава Ярославской области Екатерина Пиунова.

- Екатерина Александровна, расскажите, пожалуйста, насколько успешен для судебных приставов был текущий год?

- В этом году прекращено свыше полумиллиона исполнительных производств, кроме того, взыскано свыше 3,2 миллиардов рублей, из них 1,5 миллиарда направлены в бюджеты всех уровней.

- Какие принудительные меры по отношению к должникам применялись и как в этом плане судебные приставы показали себя в текущем году?

- Несмотря на пандемию, по отношению к должникам активно применялась такая принудительная мера, как ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации. Приставами вынесено свыше 70 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд неплательщиков. Такие действия со стороны представителей закона позволили взыскать с ярославских должников свыше 214 миллионов рублей, когда как в аналогичном периоде прошлого года было погашено чуть более 279 миллионов задолженностей. Этот способ мотивации должников очень эффективен, поэтому будет активно применяться и далее.

Дает результаты и наложение ареста на имущество должников и последующая реализация этого имущества. Общее количество исполнительных производств в отчетном периоде, в рамках которых накладывался арест, составило почти 4 тысячи. Есть должники, которые, естественно, не желают расставаться со своей собственностью и сразу погашают задолженности. Но бывают и те, на которых и эти меры не действуют. В этом случае их имущество реализуется на торгах, и вырученные средства поступают на счета взыскателей. Так, в этом году судебные приставы реализовали имущество должников на сумму свыше 63 миллионов.

Самая действенная мера – запрет на выезд за границу. ФОТО: УФССП по Ярославской области

- А как обстоят дела с обращениями граждан в Управлении?

- Несмотря на все возможные ограничения, Управление продолжает работать с обращениями граждан. Изменился лишь формат, но все вопросы решаются по-прежнему - незамедлительно и результативно. В текущем году ярославские судебные приставы рассмотрели практически 2 тысячи обращений жителей региона. Их основная тематика - взыскание алиментов, жилищные споры, взыскание денежных средств, снятие наложенных ограничений.

- Знаю, что есть еще такая распространенная проблема, как двойники должников. В Ярославской области такие часто встречаются?

- В Ярославской области такие случаи не частые, и они решаются оперативно и успешно. Ошибочная идентификация физического лица как должника происходит, как правило, из-за совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов. Если у гражданина возникла такая проблема, то он также может обратиться по телефонам колл-центра Управления.

Также необходимо представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

Судебный пристав-исполнитель отменит все наложенные ранее на «двойника» должника ограничения, как только получит все необходимые документы.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств.

Исключить подобные ситуации в дальнейшем позволят изменения в законодательстве, которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность и так далее), однако в настоящее время действие данного закона приостановлено до 1 января 2021 года.

- Напомните, как сегодня ярославцы могут проверить наличие задолженностей, чтобы заранее себя обезопасить от принудительных мер судебных приставов?

- Специальный сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет узнать о наличии или отсутствии задолженностей легко и просто. Так, проверить себя ярославцы и предприниматели могут на главной странице официального сайта нашего регионального Управления. Им достаточно только вбить в поисковую строку свои данные. В случае наличия задолженности, появится подробная информация о долге и о том, как связаться с судебным приставом, который ведет исполнительное производство.

Помощник главного судебного пристава Ярославской области Екатерина Пиунова. ФОТО: из личного архива

Также граждане могут узнать о задолженности через мобильные устройства. Ряд операционных систем поддерживают приложение «ФССП», которое позволяет увидеть задолженности. Здесь пользователи могут следить за наличием или отсутствием долга благодаря обновлениям. Такая же возможность есть и у пользователей социальных сетей. Там также есть приложение, которое позволяет вовремя узнать о задолженности. С помощью специального сервиса «Банк данных исполнительных производств» можно скачать квитанции на оплату долга. Почти 17 тысяч таких данных граждане получили дистанционным способом за первое полугодие. Помимо этого, сервис поддерживает множество популярных платежных систем. Аналогичным образом работает и приложение для мобильных устройств.

Помимо этого, у должников есть несколько других удобных способов оплатить задолженности:

- каждый отдел судебных приставов оснащен электронным терминалом обслуживания пластиковых карт,

- погасить долг можно также на едином портале государственных и муниципальных услуг,

- традиционно оплатить задолженность граждане могут в почтовых и банковских отделениях.

Погашение долгов возможно произвести наличными денежными средствами. Реквизиты для внесения денежных средств в счет погашения задолженности указаны в постановлении о возбуждении исполнительного производства.