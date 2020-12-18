В Ярославле 22 автобусных маршрута отменят до конца этого года

До конца года в Ярославле отменят 22 автобусных маршрута
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Приступить к реализации транспортной реформы городские власти намеревались в 2021 году. Однако стало известно о том, что 22 автобусных маршрута в Ярославле отменят уже до конца текущего года. Соответствующее постановление, датированное 17 декабря, появилось на сайте мэрии.
Согласно документу, до конца 4 квартала 2020 года с улиц города исчезнут следующие автобусы:
№ 4 «Богоявленская площадь - поселок Куйбышева»;
№ 4а «Богоявленская площадь - поселок Октябрьский»;
№ 6Т «Торговый переулок - НЗКИ»;
№ 9 «Ярославль Главный - ЯЗХМ»;
№ 9Т «Торговый переулок - ЯЗХМ»;
№ 16 «Богоявленская площадь - Пивзавод»;
№ 18К «Торговый переулок - поселок Карачиха»;
№ 21Б «Резинотехника - Арена-2000»;
№ 22А «Октябрьская площадь - Нижний поселок»;
№ 24А «Октябрьская площадь - Долматово»;
№ 28 «ЯШЗ - Машприбор»;
№ 29 «Машприбор - Тверицы»;
№ 31 «Нижний поселок - Областная больница (через улицу Шандорную)»;
№ 35 «Улица Сахарова - Нижний поселок»;
№ 35Д «Нижний поселок - Машприбор»;
№ 40К «Очапки - Областная больница»;
№ 41Б «Богоявленская площадь - улица Индустриальная»;
№ 42 «15-й МКР - поселок Куйбышева»;
№ 48 «Улица Сахарова - Игнатовское кладбище»;
№ 55К «Улица Сахарова - Ярославль-Главный»;
№ 70 «15-й МКР - ЖК Норские резиденции»;
№ 99С «Улица Сахарова - Ярославль-Главный».
Четыре маршрута ждут изменения: № 19 «Крестобогородская - улица Гудованцева», № 27 «ЯШЗ - Софийская церковь», № 55 «Машприбор - Ярославль Главный» и № 78 «Торговый переулок - 15-й МКР». Какого плана будут изменения, в постановлении не уточняется.
Кроме того, с конца этого года в Ярославле должны появиться новые автобусные маршруты. Номера им пока не присвоили:
«Богоявленская площадь - ТЦ «Аксон»
«Ярославль-Главный - Поселок Куйбышева»
«Ярославль-Главный - ТЦ «Аксон»
«Богоявленская площадь - улица 1-я Технологическая»
«Студенческий городок - Нижний поселок»
«Улица Ярославская - 15 МКР»
«Улица Ярославская - Богоявленская площадь»
«Резинотехника - Студенческий городок»
«Поселок Октябрьский - улица Чернопрудная»
«Машприбор - улица Светлая»
«Больничный городок - Московский вокзал»
«Улица Папанина - Ярославль-Главный»
«НЗКИ - Торговый переулок»
«Улица Сиреневая - улица Автозаводская»
«Фабрика «Красный перевал» - улица Труфанова»
«Улица Труфанова - фабрика «Красный перевал»»
«Поселок Прибрежный - Красная площадь»
«Улица Павлова - Ярославль-Главный».