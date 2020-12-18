В Ярославле 22 автобусных маршрута отменят до конца этого года

До конца года в Ярославле отменят 22 автобусных маршрута Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приступить к реализации транспортной реформы городские власти намеревались в 2021 году. Однако стало известно о том, что 22 автобусных маршрута в Ярославле отменят уже до конца текущего года. Соответствующее постановление, датированное 17 декабря, появилось на сайте мэрии.

Согласно документу, до конца 4 квартала 2020 года с улиц города исчезнут следующие автобусы:

№ 4 «Богоявленская площадь - поселок Куйбышева»;

№ 4а «Богоявленская площадь - поселок Октябрьский»;

№ 6Т «Торговый переулок - НЗКИ»;

№ 9 «Ярославль Главный - ЯЗХМ»;

№ 9Т «Торговый переулок - ЯЗХМ»;

№ 16 «Богоявленская площадь - Пивзавод»;

№ 18К «Торговый переулок - поселок Карачиха»;

№ 21Б «Резинотехника - Арена-2000»;

№ 22А «Октябрьская площадь - Нижний поселок»;

№ 24А «Октябрьская площадь - Долматово»;

№ 28 «ЯШЗ - Машприбор»;

№ 29 «Машприбор - Тверицы»;

№ 31 «Нижний поселок - Областная больница (через улицу Шандорную)»;

№ 35 «Улица Сахарова - Нижний поселок»;

№ 35Д «Нижний поселок - Машприбор»;

№ 40К «Очапки - Областная больница»;

№ 41Б «Богоявленская площадь - улица Индустриальная»;

№ 42 «15-й МКР - поселок Куйбышева»;

№ 48 «Улица Сахарова - Игнатовское кладбище»;

№ 55К «Улица Сахарова - Ярославль-Главный»;

№ 70 «15-й МКР - ЖК Норские резиденции»;

№ 99С «Улица Сахарова - Ярославль-Главный».

Четыре маршрута ждут изменения: № 19 «Крестобогородская - улица Гудованцева», № 27 «ЯШЗ - Софийская церковь», № 55 «Машприбор - Ярославль Главный» и № 78 «Торговый переулок - 15-й МКР». Какого плана будут изменения, в постановлении не уточняется.

Кроме того, с конца этого года в Ярославле должны появиться новые автобусные маршруты. Номера им пока не присвоили:

«Богоявленская площадь - ТЦ «Аксон»

«Ярославль-Главный - Поселок Куйбышева»

«Ярославль-Главный - ТЦ «Аксон»

«Богоявленская площадь - улица 1-я Технологическая»

«Студенческий городок - Нижний поселок»

«Улица Ярославская - 15 МКР»

«Улица Ярославская - Богоявленская площадь»

«Резинотехника - Студенческий городок»

«Поселок Октябрьский - улица Чернопрудная»

«Машприбор - улица Светлая»

«Больничный городок - Московский вокзал»

«Улица Папанина - Ярославль-Главный»

«НЗКИ - Торговый переулок»

«Улица Сиреневая - улица Автозаводская»

«Фабрика «Красный перевал» - улица Труфанова»

«Улица Труфанова - фабрика «Красный перевал»»

«Поселок Прибрежный - Красная площадь»

«Улица Павлова - Ярославль-Главный».