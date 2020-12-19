В Рыбинской колонии известный художник провел мастер-класс по живописи

Василий Шиханов провел мастер-класс для осужденных по технике написания икон и православной живописи. ФОТО: пресс-служба УФСИН по Ярославской области

В Рыбинской колонии №2 известный художник протоирей Василий Шиханов провел мастер-класс для осужденных по технике написания икон и православной живописи. Священнослужитель – участник немалого количества выставок, во многих городах России проходили и его персональные выставки.

Для осужденных ИК-2 отец Василий выбрал живописный жанр – натюрморт. Художники познакомились со специальной техникой нанесения художественного мазка, которую часто использует Шиханов в своих работах. На протяжении нескольких часов мастер рассказывал ученикам об этапах процесса взаимодействия с масляными красками, поделился индивидуальными техниками и отвечал на многочисленные вопросы.

Особое внимание осужденных привлек необычный предмет, который использовал художник при написании картины. Мастихин - небольшая металлическая лопатка с деревянной ручкой, по своей форме напоминающая нож. Раньше мастихин предназначался лишь для смешивания краски, или для удаления ее излишков с палитры. Позже, когда художники стали искать новые формы, они начали писать мастихином портреты, пейзажи и натюрморты.

Постепенно на холсте с помощью кистей, масленых красок и мастихина появились изображения свечи, икон и Евангелие.

На холсте появились изображения свечи, икон и Евангелие. ФОТО: пресс-служба УФСИН по Ярославской области

Практически все участники мастер-класса были связаны с творчеством до осуждения. 55-летний Андрей увлекался живописью со школьной скамьи, закончил Театрально-художественное училище, в 1985 году на Мосфильме работал живописцем, потом долго не рисовал, увлекся другой деятельностью. По его словам, времени на творчество в обычной жизни не хватало, зато после осуждения не представляет себя без живописи. Любимый жанр – портрет, а вот с православной тематикой пока возникают сложности.

31-летний осужденный всего лишь 1,5 месяца назад прибыл в колонию, но уже сегодня продолжает заниматься делом своей жизни. Игорь – преподаватель по изобразительному искусству, он не только сам пишет картины и иконы, но и помогает новичкам-самоучкам освоить основы живописи. Художнику очень близка тематика православной живописи, в своих работах больше всего любит изображать житие святых. Сначала Игорь копировал работы других мастеров, затем выработал собственную технику и уже пишет авторские иконы.

- На мастер-классе присутствовали люди, которым искусство близко, люди душевно высокоорганизованные, люди тонкие по своим эмоциональным переживаниям, мы сразу нашли общий язык, и мероприятие прошло очень легко и интересно, - поделился впечатлениями Василий Шиханов.

Священнослужитель – участник немалого количества выставок. ФОТО: пресс-служба УФСИН по Ярославской области

По мнению участников мастер-класса, такие встречи всегда интересны, важны и очень ценны, тем более в местах лишения свободы. Для любого человека, занимающегося творчеством, всегда важно не только совершенствовать навыки, которыми обладаешь, но и учиться постоянно чему-то новому.

- Осужденные в условиях изоляции временно отлучены от общества, но это не значит, что они отлучены от церкви. Поскольку православная вера объединяет представителей разных профессий, соответственно через занятия различными видами творчества поддерживается связь между осужденными и обществом - отметил помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иерей Александр Запрягаев. - Занимаясь церковной живописью, осужденные постигают и основы православия, и историю религии, и историю Российского государства. Безусловно, расширяется их кругозор, повышается культурный и образовательный уровень.