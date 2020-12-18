Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 декабря 2020 года: жертвами COVID-19 стали еще 6 человек

Заболели 190 человек, выздоровели 176. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 19827 (+190)

Всего выздоровлений: 18565 (+176)

Умер: 136 человек (+6)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались еще шесть человек. Это четыре женщины 93, 84, 80 и 70 лет и двое мужчин в возрасте 53 и 44 лет.

Количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 190 человек. За минувшие сутки выписали 176 жителей региона.

На данный момент госпитализированы 2140 пациентов: 829 из них с подтвержденным коронавирусом, 1311 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заболевшими находятся 6026 ярославцев.

Статистика распространения COVID-19 в регионе Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения COVID-19 в регионе:

Ярославль - 9556;

Рыбинск - 2943;

Ростовский МР - 1213;

г.о. Переславль-Залесский - 974;

Тутаевский МР - 765;

Ярославский МР - 647;

Угличский МР - 527;

Гаврилов-Ямский МР - 489;

Некрасовский МР - 450;

Пошехонский МР - 441;

Борисоглебский МР - 398;

Рыбинский МР - 366;

Некоузский МР - 195;

Даниловский МР - 190;

Мышкинский МР - 185;

Большесельский МР - 146;

Первомайский МР - 126;

Любимский МР - 114;

Брейтовский МР - 102.