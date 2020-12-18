Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 декабря 2020 года: жертвами COVID-19 стали еще 6 человек

Заболели 190 человек, выздоровели 176. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 19827 (+190)
Всего выздоровлений: 18565 (+176)
Умер: 136 человек (+6)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались еще шесть человек. Это четыре женщины 93, 84, 80 и 70 лет и двое мужчин в возрасте 53 и 44 лет.
Количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 190 человек. За минувшие сутки выписали 176 жителей региона.
На данный момент госпитализированы 2140 пациентов: 829 из них с подтвержденным коронавирусом, 1311 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заболевшими находятся 6026 ярославцев.
Статистика распространения COVID-19 в регионе
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения COVID-19 в регионе:
Ярославль - 9556;
Рыбинск - 2943;
Ростовский МР - 1213;
г.о. Переславль-Залесский - 974;
Тутаевский МР - 765;
Ярославский МР - 647;
Угличский МР - 527;
Гаврилов-Ямский МР - 489;
Некрасовский МР - 450;
Пошехонский МР - 441;
Борисоглебский МР - 398;
Рыбинский МР - 366;
Некоузский МР - 195;
Даниловский МР - 190;
Мышкинский МР - 185;
Большесельский МР - 146;
Первомайский МР - 126;
Любимский МР - 114;
Брейтовский МР - 102.