Хотите сохранить и приумножить сбережения? Доверьте этот вопрос банку!

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Пожалуй, каждый человек рано или поздно задумывается о том, чтобы сделать вклад в банке. Цели при этом – разные. Один хочет накопить детям на образование или себе на пенсию. Цели других – менее долгосрочные. Например, туристическая путевка. Для кого-то приоритет – подушка безопасности или максимальный доход.

Как правильно выбрать способ вложения средств?

Для начала необходимо определиться с целями, ведь именно от этого во многом зависит, какой инструмент сбережения и накопления использовать. Если этот этап успешно пройден, то на следующем стоит определиться с видом размещения.

Для клиентов Сбербанка существуют два основных направления размещения и приумножения денежных средств. Это банковский депозит с фиксированным сроком и/или процентной ставкой, а также индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с доверительным управлением, который дает возможность получить дохода выше ставки по депозиту, а также ежегодного получать 13% вычета от суммы вложений (при условии также ежегодного пополнения).

Безусловно, один из самых популярных способов сохранения денег – банковский вклад.

Среди инструментов инвестирования банковские вклады считаются самыми надежными, благодаря системе государственного страхования.

Преимущества вклада в Сбербанке следующие:

- защита сбережений от инфляции и приумножение накоплений

- разнообразие предложений в зависимости от потребностей

- удобные дистанционные сервисы и интересные сезонные акции.

Так, в зависимости от целей, можно выбрать вклад с возможностью пополнения, снятия либо без этих опций. Наиболее выгодными можно считать депозиты на фиксированный срок без возможности пополнения и снятия, проценты в данном случае причисляются, как правило, в конце срока вклада. При этом в последнее время клиенты стали отдавать большее предпочтение накопительным продуктам без срока размещения, что позволяет иметь возможности неограниченного пополнения и снятия денежных средств. В Сбербанке к таким вкладам относится Накопительный счет, который можно открыть в Сбербанк Онлайн. Как правило, клиенты используют его для формирования финансовой «подушки безопасности».

Условия вкладов в Сбербанке периодически пересматриваются, предлагаются новые, а также акционные предложения, и в любое время все желающие могут выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Например, по вкладу «Дополнительный процент» Сбербанк улучшил условия и продлил предложение до 31 января 2021 года. С 11 декабря вклад можно открыть не только в офисах банка, но и в удалённых каналах обслуживания. К существующим срокам добавились сроки открытия вклада на 2 и 3 года, а ставка на текущий момент – наиболее выгодная.

Клиентам стоит обратить внимание и на такой интересный финансовый инструмент, как Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с доверительным управлением. В данном случае клиент может получать доход от вложений в ценные бумаги – он может быть разным, а также гарантированный дополнительный доход в виде 13% налогового вычета от государства от суммы внесения средств на ИИС.

Стратегию можно выбрать самостоятельно. Например, одна из самых безопасных стратегий – открытие ИИС с готовым набором облигаций, выпущенных министерством финансов РФ и крупными российскими компаниям. Доходность по ним фиксированная и профессиональные финансисты Сбербанка постоянно следят за их курсами, а гарантом по облигациям Министерства Финансов выступает государство.

Преимущество открытия ИИС в Сбербанке следующие:

- доходность, на которую влияет стратегии инвестирования

- гарантированный налоговый вычет 13% на сумму вложений.

- выбор стратегии инвестирования

- минимальная сумма открытия от 10 000 руб.

- удобные дистанционные сервисы, прозрачность работы инструмента.

Итак, каждому клиенту Сбербанка предоставлены возможности выбора способа инвестирования и защиты от инфляции - в зависимости от желаемого дохода, срока вложений средств и финансовых целей.