Ярославцам напомнили о правилах выбора сладких новогодних подарков Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Несмотря на то, что конфеты и прочие сладости не являются дефицитом и современные дети едят их не только по праздникам, новогодний сладкий подарок можно назвать традиционным дополнением к подарку основному. Но как в разнообразии ярких упаковок выбрать ту, содержимое которой окажется не только вкусным, но и хотя бы не вредным. Об этом рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора.

В первую очередь, они предостерегают от покупок сладких подарков на развалах и стихийных ярмарках. Лучше сладости купить в магазинах или в торговых точках на рынках.

Перед покупкой нужно обратить внимание на маркировку пакета. Там должны быть обозначены наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, название и место нахождение изготовителя, рекомендации по использованию, пищевая ценность, сведения о наличии ГМО.

Обратите внимание на саму упаковку – она не должны быть порвана, поцарапана или смята. Если внутри есть игрушка, она должна находиться в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами.

В Роспотребнадзоре работает «горячая линия», куда можно обратиться, если есть вопросы или жалобы по сладким подаркам.