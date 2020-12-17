Ярославский врач развеял миф о том, что дети легко переносят COVID-19

У большинства детей легкая и бессимптомная форма течения заболевания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель главного врача инфекционной больница Ярославля Светлана Кочкина рассказала, как переносят коронавирус дети, где они чаще всего заражаются и как проявляется болезнь.

На данный момент в ярославской инфекционной больнице находятся 20 детей, COVID-19 подтвержден у 12 из них, семеро – в тяжелом состоянии.

- Получается, что мнение о том, что дети легко переносят коронавирус и не болеют в тяжелой форме – не более, чем миф?

- Получается, что да. Бывают случаи, когда дети тяжело болеют. У шестерых детей, которые сейчас лечатся у нас, – мульти-васкулярный системный синдром. Это синдром, который развивается на фоне коронавирусной инфекции. Причем, это дети разного возраста. Еще у одного ребенка COVID-19 c ветрянкой, и еще один ребенок с коронавирусной инфекцией, с фибрильными судорогами, то есть, тоже с тяжелой формой. Хотя у большинства, конечно, легкая и бессимптомная форма течения заболевания.

- С чем Вы связываете, что дети начали тяжело переносить коронавирус? Это отличие нынешней второй волны инфекции или и в первую волну были такие случаи?

- Системной аналитики мы пока не проводили, поэтому сложно сказать, с чем связаны участившиеся тяжелые случаи. На мой взгляд, это связано с иммунологическими факторами, с фоном детей. Например, дети с мульти-васкулярным синдромом - особые. Первый такой диагноз был поставлен 8-летней девочке. Его совместно поставили специалисты Москвы и врачи-кардиоревматологии ярославской областной детской больницы.

- Можно сказать, что дети, тяжело переносящие коронавирус, чаще имеют сопутствующие заболевания?

- Не обязательно. У некоторых детей, которые сейчас лечатся в инфекционной больнице, есть сопутствующие патологии, но не тяжелые.

- А как у детей протекает коронавирус?

- Все болеют по-разному. Кто-то легко, поэтому не обращается в больницу. Кто-то тоже легко, но при субфибрильной температуре, это чуть выше 37 градусов, и затяжном сухом кашле больше недели, делается снимок и обнаруживается пневмония, потом начинают обследоваться и находят коронавирус. Есть случаи, когда дети сразу же тяжело заболевают: высокая температура до 40 градусов. Например, у 5-летнего мальчика, который лечится сейчас, впервые в жизни возникли судороги. Стали обследовать, оказалось, что у малыша коронавирус. И наличие пневмонии – совсем не обязательное следствие COVID-19.

- Главный признак пневмонии при коронавирусе – это кашель?

- Тоже необязательно. В этом и опасность, что характерного кашля при такой пневмонии может и не быть. Бывает, что у ребенка при субфибрильной возникают слабость, вялость. Малыш не такой, как обычно. Педиатр начинает что-то подозревать, направляет на снимок, и там находят изменения.

- Что можно сказать по степеням тяжести протекания COVID-19 у детей?

- Лёгкая степень - чуть повышенная, субфибрильная температура, может подниматься до 38 градусов, интоксикация слабая или ее вообще нет. Средняя степень – повышение температуры выше 39 градусов. Оно может быть однократное. При этом появляется кашель и катаральный синдром. Сейчас, кстати, у многих наших маленьких пациентов отмечается и кишечный синдром. У детей может болеть живот, начинается жидкий стул, рвота. При мульти-васкулярном синдроме может присоединиться пятнистая сыпь. При тяжелой форме – температура выше 39-39,2 стойко держится. У детей резко выраженная вялость, могут возникать бредовые состояния, галлюцинации, потеря сознания, судороги.

- Что должно насторожить врача при осмотре ребенка?

- Сразу заподозрить коронавирус у ребенка сложно. Может что-то подсказать эпидобстановка в семье, если кто-то из родственников или знакомых болеет или перенес COVID-19. А так это сделать сложно. Точно могут показать только результаты анализов. Бывает, что путают коронавирус с ротовирусом, потому что симптомы похожи - понос, рвота, боль в животе.

- А как чаще всего передаётся инфекция детям?

- Чаще всего, на мой взгляд, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Как правило ребенок заражается именно в семье.

- Что родители должны делать, если ребенок с положительным тестом лечится дома?

- Особенностей лечения нет. Больше отдыхать, соблюдать санэпидрежим, проветривать помещения, проводить влажную уборку. Также нужно обязательно вызывать врача и принимать прописанные препараты. Не занимайтесь самолечением, потому что ряд препаратов, такие как разжижающие кровь, можно принимать только после дополнительных исследований и обследования кардиоревматолога. Самое главное, не должно быть паники. Если родители видят, что действительно есть ухудшение состояния у ребенка, то не отказываться от госпитализации. Если течение легкое и ребенок активный, то пугаться не надо. И КТ делать для профилактики не надо - его назначает врач.

- Есть ли рекомендации по постковидному периоду?

- Как инфекционист, могу сказать, что нужно как можно больше гулять. Свежий воздух очень полезен для восстановления. Также обязательны отвод от вакцинации и освобождение от физкультуры. Также нужно пить витамины, вводить в рацион свежие овощи и фрукты.