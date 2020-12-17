Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 декабря 2020 года: 5 человек скончались

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 19637 (+193)
Всего выздоровлений: 18389 (+171)
Умер: 130 человек (+5)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Статистика смертей от коронавируса в Ярославской области пополнилась еще пятью случаями. Скончались три женщины 73, 68 и 63 лет, а также двое мужчин 66 и 58 лет.
На инфекционные койки госпитализированы 2150 пациентов: 825 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1325 человек с типичной клиникой COVID-19. На карантине находится 5801 ярославец.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 9464;
Рыбинск – 2929;
Ростовский МР - 1199;
г.о. Переславль – Залесский - 968;
Тутаевский МР - 759;
Ярославский МР - 640;
Угличский МР - 520;
Гаврилов-Ямский МР – 481;
Некрасовский МР - 440;
Пошехонский МР - 429;
Борисоглебский МР - 396;
Рыбинский МР - 365;
Некоузский МР - 195;
Даниловский МР - 190;
Мышкинский МР - 185;
Большесельский МР - 146;
Первомайский МР - 122;
Любимский МР - 110;
Брейтовский МР – 99.