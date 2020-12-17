Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 декабря 2020 года: 5 человек скончались

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 19637 (+193)

Всего выздоровлений: 18389 (+171)

Умер: 130 человек (+5)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Статистика смертей от коронавируса в Ярославской области пополнилась еще пятью случаями. Скончались три женщины 73, 68 и 63 лет, а также двое мужчин 66 и 58 лет.

На инфекционные койки госпитализированы 2150 пациентов: 825 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1325 человек с типичной клиникой COVID-19. На карантине находится 5801 ярославец.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 9464;

Рыбинск – 2929;

Ростовский МР - 1199;

г.о. Переславль – Залесский - 968;

Тутаевский МР - 759;

Ярославский МР - 640;

Угличский МР - 520;

Гаврилов-Ямский МР – 481;

Некрасовский МР - 440;

Пошехонский МР - 429;

Борисоглебский МР - 396;

Рыбинский МР - 365;

Некоузский МР - 195;

Даниловский МР - 190;

Мышкинский МР - 185;

Большесельский МР - 146;

Первомайский МР - 122;

Любимский МР - 110;

Брейтовский МР – 99.