Туризм во время пандемии: куда ярославцев не пустят без справки

Наступающий Новый год лучше встретить дома, в небольшой компании самых близких Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предновогодние дни и новогодние праздники – самое время для поездок. Несмотря на то, что Роспотребнадзор рекомендует оставаться дома, многие планируют съездить куда-нибудь, развеяться, получить положительные эмоции. Но не во всех регионах сейчас рады гостям. Специалисты сервиса поездок и путешествий Туту.ру составили список ограничений, которые ждут туристов в разных областях. Данные актуальны на 15 декабря, поэтому планируя поездку в новогодние праздники, уточните сведения – некоторые регионы хотят ужесточить требования именно на новогодние дни.

Практически во всех областях России действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические болезни. Некоторые регионы рекомендовали по возможности не выходить из дома всем жителям, независимо от их возраста и состояния здоровья. Подобные ограничения действуют в Красноярском крае, Марий Эл, Мордовии, Ростовской области, Татарстане, Ханты-Мансийском АО.

Как правило, для приезжих нет ужесточения в режиме самоизоляции, но не обошлось без исключений. Карантин для туристов показан или рекомендован в:

- Республике Алтай: приезжие должны сообщить о себе, рекомендован 14-дневный карантин;

- Республика Калмыкия: прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней;

- Красноярский край: обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов;

- Республика Удмуртия: рекомендованы самоизоляция для прибывших из других регионов РФ и карантин для возвращающихся из зарубежных поездок;

· Чеченская Республика: прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин.

В ряде регионов на карантин отправляют тех, кто приехал не отдыхать, а работать. Самые жесткие правила касаются иностранцев.

В обязательном порядке сообщать о своем визите должны приезжающие в Владимирскую область, забайкальский край, Карачаево-Черкессию, Карелию, Приморский край, Томскую и Ульяновскую области.

Тест, подтверждающий отсутствие COVID-19 у ярославцев потребуют в:

- Севастополе – если нужно заселиться в гостиницу;

- Архангельской области – если приехали в Соловецкое;

- Ивановской области – либо тест, либо карантин на 14 дней;

- Калининградской области – если прибыл по суше;

- Липецкой области;

- Магаданской области, если приехали в Северо-Эвенский городской округ;

- Московской области – тест попросят при посещение ряда общественных заведений и мероприятий;

- Ненецком АО – либо тест, либо карантин на 14 дней;

- Оренбургской области – приехавшие из других регионов должны сдать тест или самоизолироваться на 14 дней;

- Пензенской области – тест;

- Смоленской области – тест или самоизоляция на 14 дней;

- Ставропольском крае: для прибывших из неблагоприятных регионов - самоизоляция 14 дней или тест, кроме лиц, следующих на санаторно-курортное лечение;

- Чукотском крае - прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование;

- Ямало-Ненецком АО: прибывшие в Новый Уренгой должны иметь справку об отсутствии COVID-19.