Отличный антидепрессант: ярославцам рассказали, как выбрать мандарины, чтобы не было мучительно кисло

Ярославцам рассказали, как выбрать мандарины Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В преддверии новогодних каникул специалисты Роспотребнадзора рассказали ярославцам, как выбрать самые «праздничные» фрукты – мандарины.

Мандарины – это не только ярко, весело и вкусно, но и очень полезно. Они содержат большое число витаминов и антиоксидантов при полном отсутствии нитратов, которые «убивает» лимонная кислота. Причем, полезна и мякоть фрукта, и кожура, и белая сеточка – кожура богата эфирными маслами, органическими кислотами и флавоноидами. Последние в качестве антиоксидантов в десятки раз эффективнее витаминов С и Е.

Полезные свойства мякоти сохраняются даже при транспортировке. Мандарин – это не только вода и сахар, но и кислоты, пектиновеы вещества, минеральные соли, эфирные масла и витамины. Кроме того, эти оранжевые фрукты являются отличным антидепрессантом, способны поднять настроение и «вылечить» грусть-тоску. А это сейчас очень важно.

Как выбрать фрукт? Выбирайте плоды с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не лежат, а если купили их заранее, то храните правильно: натрите кожицу растительным маслом и уберите в отсек холодильника, где температура +6 градусов. Обязательно выньте мандарины из полиэтилена, если на них есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше останутся свежими.

Важный момент: цедру импортных мандаринов (и апельсинов) нужно выбрасывать и после этого тщательно мыть руки, так как все цитрусовые проходят обязательную обработку сернистыми соединениями.

Специальным составом, который не дает появляться гнили и плесени, обрабатывают и бумагу, в которой перевозят импортные фрукты (и овощи тоже). Тару под продукты моют антисептиком, который может попасть и на плоды. Поэтому фрукты из магазина всегда нужно мыть теплой водой с мылом.