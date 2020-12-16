Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 декабря 2020 года: скончались еще три человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 19444 (+192)
Всего выздоровлений: 18218 (+139)
Умер: 125 человека (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались еще три человека: две женщины 62 и 58 лет, а также 84-летний мужчина. С начала пандемии в регионе от инфекции умерли 125 ярославцев.
За сутки число заболевших COVID-19 выросло на 192 человека, вылечились 139 пациентов. На инфекционные койки госпитализированы 2127 человек, на карантине после контакта с заболевшими – 5658 жителей области.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 9364;
Рыбинск – 2901;
Ростовский МР - 1182;
г.о. Переславль-Залесский - 963;
Тутаевский МР - 755;
Ярославский МР - 632;
Угличский МР - 520;
Гаврилов-Ямский МР – 476;
Некрасовский МР - 435;
Пошехонский МР - 424;
Борисоглебский МР - 395;
Рыбинский МР - 360;
Даниловский МР - 190;
Некоузский МР - 191;
Мышкинский МР - 184;
Большесельский МР - 146;
Первомайский МР - 122;
Любимский МР - 105;
Брейтовский МР – 99.