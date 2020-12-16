Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 декабря 2020 года: скончались еще три человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 19444 (+192)

Всего выздоровлений: 18218 (+139)

Умер: 125 человека (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались еще три человека: две женщины 62 и 58 лет, а также 84-летний мужчина. С начала пандемии в регионе от инфекции умерли 125 ярославцев.

За сутки число заболевших COVID-19 выросло на 192 человека, вылечились 139 пациентов. На инфекционные койки госпитализированы 2127 человек, на карантине после контакта с заболевшими – 5658 жителей области.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 9364;

Рыбинск – 2901;

Ростовский МР - 1182;

г.о. Переславль-Залесский - 963;

Тутаевский МР - 755;

Ярославский МР - 632;

Угличский МР - 520;

Гаврилов-Ямский МР – 476;

Некрасовский МР - 435;

Пошехонский МР - 424;

Борисоглебский МР - 395;

Рыбинский МР - 360;

Даниловский МР - 190;

Некоузский МР - 191;

Мышкинский МР - 184;

Большесельский МР - 146;

Первомайский МР - 122;

Любимский МР - 105;

Брейтовский МР – 99.